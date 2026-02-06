El jugador boliviano que podría jugar el Mundial tras volver del retiro Foto: @AtaqueFutbolero

Descolgar los botines, volver a transpirar la camiseta, pisar otra vez un campo de juego. Una tarea que muchos futbolistas se han propuesto, pero que no todos llevaron adelante con éxito. Verón, Riquelme, Maradona y Pelé fueron promotores de esta jugada. Michael Schumacher, Michael Jordan y Tom Brady también tuvieron una segunda etapa luego del retiro en sus respectivos deportes, que lideraron con destreza y constancia. Marcelo Moreno Martins, el histórico jugador de la selección boliviana, tiene entre ceja y ceja el objetivo de alargar esa lista.

38 años no son nada. Luego de su retiro en 2023 en Independiente del Valle, el killer boliviano se ilusiona con volver a vestir la casaca verde y hacerlo, por primera vez, en un Mundial. El delantero no tiene un camino allanado por delante. Para concretar su cometido, deberá ponerse a tono físicamente y recobrar el aura goleadora que supo acompañarlo en sus años dentro del campo de juego.

Para eso, se sumó a Oriente Petrolero, el club que lo vio nacer futbolísticamente y al que no había vuelto desde 2004, cuando se fue con destino al fútbol brasileño para triunfar e inscribir su nombre en los grandes de Sudamérica.

Tampoco es sencillo clasificar al Mundial para la Selección que representa. Primero deberá imponerse ante dos países en el repechaje de la Copa del Mundo 2026: la primera parada será contra Surinam el 26 de marzo, en México. En caso de imponerse, tendrá que medirse contra la selección de Irak, también en territorio azteca.

Moreno Martins y su regreso a la Selección de Bolivia

La vuelta de Moreno Martins al fútbol profesional con el objetivo de meterse entre los convocados al certamen más prestigioso del fútbol causa sensaciones encontradas en la Federación Boliviana. Mientras que Fernando Costa, el presidente del organismo futbolero, afirmó públicamente que deben “recurrir a todo el talento” disponible y que se trata de una gran oportunidad “después de 30 años”, el director técnico del seleccionado no piensa lo mismo.

“Marcelo es el máximo goleador de nuestro país, nos gustaría verlo en un buen nivel, pero ya pasaron dos años de su retiro voluntario”, afirmó el entrenador altiplánico en una entrevista con TyC Sports. Anteriormente, había calificado como “poco serio” el regreso del futbolista. Aun así, aseguró: “Nunca le cerramos las puertas”.

Marcelo Moreno Martins, el “Flecheiro” del gol

Moreno Martins es un ícono del fútbol sudamericano. Quienes llevan años -y no tantos- viendo este deporte lo sufrieron como enemigo durante encuentros de Copa Libertadores, Copa América o Eliminatorias del Mundial. Con “La Verde” lleva 31 tantos en 108 partidos, y ostenta el título de máximo goleador y mayor cantidad de presencias.

Pero no solo dejó una marca dentro de su país. Se trata del tercer máximo goleador histórico de las Eliminatorias con 22 goles y el máximo artillero extranjero del Cruzeiro, con 54 tantos.

En el equipo de Belo Horizonte mostró su mejor versión como futbolista durante la temporada 2007-2008, aunque también pasó por Grêmio y Flamengo por aquellos años. Además, visitó las ligas de: China, Inglaterra, Ucrania y Paraguay.

El apremio de gol que tienen los dirigidos por Villegas podría forzar al técnico a revisar su postura. Bolivia solo metió dos goles en los últimos siete partidos, y probó distintas variantes en ataque: Carmelo Algarañaz, Enzo Monteiro, Juan Godoy, Willan Álvarez y Bruno Miranda. Ninguna tuvo el efecto esperado.

De concretarse, el regreso de Moreno a la actividad lo colocaría en una lista de grandes deportistas. Ya no solo entre los futbolistas destacados, sino directamente entre los atletas de élite a nivel mundial.