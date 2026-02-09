El hincha de Huracán que agredió a los jugadores de San Lorenzo. Foto: Captura de video.

Un grave episodio de violencia empañó la previa del clásico entre Huracán y San Lorenzo, disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó este pasado domingo. El hecho ocurrió cuando el plantel del Ciclón regresaba a los vestuarios luego de realizar la entrada en calor, minutos antes del inicio del encuentro.

¿Cómo fue la agresión del hincha de Huracán al plantel de San Lorenzo?

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, un hincha de Huracán intentó agredir al futbolista de San Lorenzo Diego Herazo, generando una situación de tensión que pudo haber tenido consecuencias mayores.

El accionar del simpatizante fue rápidamente advertido gracias a las cámaras del sistema de monitoreo del estadio, que permitieron identificarlo e individualizarlo en el lugar. Posteriormente, las autoridades le labraron un acta contravencional.

La agresión del hincha de Huracán contra el plantel de San Lorenzo. Video: X/@VSportsTM

El hombre quedó acusado de infringir los artículos 119 y 120 del Código Contravencional, vinculados a la incitación al desorden. Como sanción, se le aplicará la máxima pena prevista y el derecho de admisión por un período de 24 meses, lo que le impedirá ingresar a espectáculos deportivos durante ese lapso.

La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otros espectadores que lograron contener al agresor y evitar que el intento de ataque se concretara. Sin embargo, no fue el único episodio repudiable de la jornada.

En el mismo momento, otro hincha del Globo escupió a José Devecchi, arquero suplente de San Lorenzo, mientras el jugador abandonaba el campo de juego rumbo a los vestuarios.

Huracán vs. San Lorenzo; Torneo Apertura 2026. Foto: NA (Juan Foglia)

La reacción de Devecchi fue de sorpresa, aunque mantuvo la calma y evitó cualquier tipo de confrontación, permitiendo que el plantel continuara su recorrido sin nuevos incidentes.

Estos hechos vuelven a encender la alarma sobre la violencia en el fútbol argentino, especialmente en partidos de alta rivalidad, y refuerzan la necesidad de profundizar las medidas de prevención y sanción para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.