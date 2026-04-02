El día que Diego Maradona donó una fortuna para los soldados en Malvinas:

Diego Maradona en "Las 24 horas de Malvinas". Foto: Captura/Archivo RTA

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas sirve para reflexionar y recordar una de las heridas más grandes que tiene la Argentina. Como suele suceder en estas fechas conmemorativas, nacen miles de anécdotas e historias que envuelven tanto a personas “de a pie” como a famosos que trascienden la pantalla. Una de ellas tiene como protagonista -como no, si estamos hablando de un tema que cruza a todo los argentinos- a Diego Armando Maradona, que donó una fortuna para los soldados que batallaban en las islas desde aquel 2 de abril.

La búsqueda por generar un espíritu patriótico era constante en la propaganda de la dictadura militar, comandada entonces por Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente no constitucional. En ese sentido, el 8 de mayo de 1982, la ATC (Argentina Televisora Color) transmitió “Las 24 horas de las Malvinas”, un programa que tenía como finalidad recaudar fondos para los combatientes argentinos en la guerra.

Pinky y Cacho Fontana en “Las 24 horas de las Malvinas”. Foto: Wikipedia

El mismo estuvo conducido por la periodista Lidia Satragno, más conocida como Pinky, y el locutor Jorge “Cacho” Fontana. Ambos fueron convocados por el gobierno de facto para estar al frente del proyecto al que asistieron cientos de personas, entre ellas varios famosos, para aportar objetos de gran valor como dinero, oro, joyas, comida y abrigos.

Lo recolectado -según los militares- iba a ser destinado al Fondo Patriótico para colaborar con la guerra. Figuras como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Arturo Puig, Jorge Porcel, Norma Aleandro, Ricardo Darín y Andrea del Boca participaron del evento, al igual que algunos jugadores de la Selección Argentina, que se preparaban para el Mundial de España ’82: Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Patricio Hernández y Diego Maradona.

Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Patricio Hernández y Diego Maradona en "Las 24 horas de Malvinas". Foto: Captura/Archivo RTA

Cuánto dinero donó Diego Maradona para los combatientes de Malvinas

“Si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Estoy conmovido con este programa, viéndolo ayer... Todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daríamos”, fueron las breves pero contundentes palabras de un joven Maradona luego de que Pinky le cediera el micrófono.

Tras los dichos del “Diez”, Fontana contó que “Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos” y relató que el aporte de “Pelusa” estuvo acompañado por una carta en la cual proponía jugar un partido en las Islas Malvinas con los combatientes argentinos.

Aquel partido nunca se concretó. Algunos dicen que la negativa fue por parte de la junta militar debido a que el contexto en el campo de batalla no era el que gran parte de la Argentina creía (o le hacían creer).

Sin embargo, cuatro años más tarde, Maradona pondría una enorme curita en la herida por Malvinas: el “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios” en el Mundial de México 1986 sirvieron para humillar a Inglaterra y así la Argentina reciba un poco de justicia después de la guerra.

De un gesto patriota a la nada misma: qué pasó con las donaciones en el programa “Las 24 horas de las Malvinas”

Hasta el 30 de julio de 1982, el Fondo recolectó 767.483 millones de pesos ley. Con el correr de los años y gracias a distintos testimonios, se supo que las donaciones realizadas por miles de personas, como los $100 millones que donó Maradona, nunca llegaron a las Islas Malvinas.

El secretario de Hacienda, Manuel Solanet, reconoció en su momento que la cifra de lo recaudado era casi el doble de lo que había costado el desembarco en las islas. La Secretaría recibía las donaciones y las distribuía en partes iguales entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Soldados en la Guerra de Malvinas

Según se supo, Hacienda no recibió información sobre las adquisiciones o gastos de guerra efectuados con las partidas giradas. En tanto, cerca de $5 millones llegaron a los comandos militares el 15 de junio de 1982, un día después de la rendición argentina. Es decir, parte del dinero destinado a financiar la guerra llegó cuando el conflicto ya había terminado.

En cuanto a cartas, ropa, fotos y más, nada terminó en las manos de los soldados. El vicecomodoro Juan Carlos Rogani, quien estaba a cargo de la gestión de las donaciones, reveló en 2005 que gran parte fue considerado “sin valor comercial”. La mayoría de los objetos bajo esa distinción muestras de afecto de la gente para con los combatientes.

“Se decidió que los objetos sin valor comercial fueran a la basura. Las cartas, los cuadritos, las bufandas no eran vitales, tendrían Prioridad Número 100. Despachar un Hércules para llevar esas cositas no valía la pena, no justificaba el costo de la operación”, dijo Rogani con total soltura.​