Franco Colapinto Foto: REUTERS

Después de varias semanas sin actividad en la Fórmula 1, el campeonato volverá a encender los motores en el Gran Premio de Miami, una de las citas más esperadas del calendario 2026. La carrera marcará el regreso a la acción tras el parate de abril y contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, que continúa afianzándose en la categoría reina del automovilismo mundial.

El GP de Miami se disputará del viernes 1 al domingo 3 de mayo, en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito urbano montado alrededor del Hard Rock Stadium y que ya se consolidó como uno de los eventos más llamativos de la temporada, tanto por lo deportivo como por lo mediático.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Miami

Franco Colapinto dirá presente en todas las sesiones del fin de semana, ya que el Gran Premio se correrá bajo el formato Sprint, lo que implica más acción en pista y mayor exposición para los pilotos.

La carrera principal se disputará el:

Domingo 3 de mayo

Hora: 17.00 (Argentina)

El horario resulta ideal para el público argentino, ya que se correrá por la tarde y no durante la madrugada, como suele ocurrir en otras fechas del calendario internacional.

El monoplaza Lotus E20 de 2012 que conducirá Franco Colapinto en el roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reddit

Cronograma completo del Gran Premio de Miami (horarios de Argentina)

El GP de Miami tendrá actividad durante tres días consecutivos, con el siguiente cronograma:

Viernes 1 de mayo

Práctica libre 1: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación para la carrera principal: 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00

El formato Sprint suma un condimento extra al fin de semana, ya que reparte puntos y puede influir directamente en el desarrollo de la carrera del domingo.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Miami

El Autódromo Internacional de Miami es una pista urbana temporal inaugurada en 2022 y diseñada especialmente para la Fórmula 1. Está ubicada en Miami Gardens, en el predio del Hard Rock Stadium, y combina rectas largas con sectores técnicos que exigen precisión.

Datos clave del circuito

Longitud: 5,41 kilómetros

Cantidad de curvas: 19

Vueltas de carrera: 57

Distancia total: 308 kilómetros

Récord de vuelta: 1:29.708 (Max Verstappen, 2023)

El trazado permite adelantamientos, aunque castiga los errores, lo que lo convierte en un desafío importante para pilotos y equipos.

Colapinto y un momento clave de la temporada

El GP de Miami llegará en un momento especial para Franco Colapinto. Tras completar las primeras fechas del campeonato, el argentino buscará consolidar su rendimiento, sumar experiencia en un circuito urbano exigente y aprovechar el formato Sprint para ganar posiciones y puntos.

La carrera en Estados Unidos también es una de las más observadas del año, con fuerte presencia mediática, celebridades y atención internacional, lo que la convierte en una vitrina ideal para los pilotos jóvenes que buscan afirmarse en la Fórmula 1.

Un regreso esperado tras el parate de abril

Luego de un calendario irregular en abril, el Gran Premio de Miami marcará el reinicio oficial del campeonato, con equipos y pilotos llegando con ajustes técnicos y estrategias renovadas. Para los fanáticos argentinos, el foco estará puesto en seguir de cerca el desempeño de Colapinto, que continúa escribiendo su propia historia en la máxima categoría del automovilismo.

Con horario accesible, formato Sprint y un circuito que siempre ofrece espectáculo, el GP de Miami promete ser una de las carreras más atractivas del inicio de la temporada 2026.