La nueva camiseta de River. Foto: Adidas

River presentó este martes su tercera equipación para 2026 y podría estrenarla dentro de un par de días. La camiseta es violeta y si bien mantiene la banda roja tradicional, posee una línea blanca que rodea uno de sus lados.

La casaca podría ser estrenada este jueves, cuando el “Millonario” visite a Argentinos Juniors, por la fecha 5 del Torneo Apertura.

La nueva camiseta de River. Video: Instagram @adidasar

La marca que viste al “Millonario” anunció la llegada de la nueva camiseta con fotos y videos en sus redes sociales, en donde aparecen jugadores como Juanfer Quintero y Marcos Acuña

Además, describió la vuelta del tono tradicional. “El retorno del icónico color violeta, ahora con la banda roja: un legado que se renueva”, señaló.

Como suele suceder con las equipaciones alternativas, la idea es estrenarla como visitante y contra el “Bicho” sería una oportunidad ideal.

La nueva camiseta de River. Foto: Adidas

Cuánto cuesta la nueva camiseta de River

En tanto, la nueva tercera camiseta de River ya se encuentra a la venta en las tiendas de River y de Adidas con los siguientes precios: