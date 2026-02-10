River presentó su nueva camiseta: cómo es, cuánto cuesta y cuándo la estrenaría
La marca que viste al “Millonario” anunció la llegada de la nueva camiseta con fotos y videos en sus redes sociales, en donde aparecen jugadores como Juanfer Quintero y Marcos Acuña.
River presentó este martes su tercera equipación para 2026 y podría estrenarla dentro de un par de días. La camiseta es violeta y si bien mantiene la banda roja tradicional, posee una línea blanca que rodea uno de sus lados.
La casaca podría ser estrenada este jueves, cuando el “Millonario” visite a Argentinos Juniors, por la fecha 5 del Torneo Apertura.
Además, describió la vuelta del tono tradicional. “El retorno del icónico color violeta, ahora con la banda roja: un legado que se renueva”, señaló.
Como suele suceder con las equipaciones alternativas, la idea es estrenarla como visitante y contra el “Bicho” sería una oportunidad ideal.
Cuánto cuesta la nueva camiseta de River
En tanto, la nueva tercera camiseta de River ya se encuentra a la venta en las tiendas de River y de Adidas con los siguientes precios:
- Camiseta versión jugador - manga larga: $249.999
- Camiseta versión jugador - manga corta: $219.999
- Camiseta versión hincha: $149.999
- Camiseta versión hincha - Mujer: $139.999
- Camiseta versión hincha - Niños: $109.999
- Short versión jugador: $109.999
- Short versión hincha: $74.999
- Medias alternativas: $21.999