Quiénes sí y quiénes no llegan al Mundial 2026 con la Selección Argentina:

Los nombres fijos y los que pelean por estar en el Mundial. Foto: REUTERS

Ya quedan pocos meses de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, como suele suceder en estas instancias, varios jugadores ganan terreno para entrar en la lista de convocados y otros van perdiendo posición, muchas veces por rendimientos personales y otras, por lesiones.

La Selección Argentina, con Lionel Scaloni a la cabeza, como el resto de los equipos, está en esta situación donde atraviesa la etapa de ajustar al máximo la lista de convocados y definir quiénes serán los que intentarán revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina y la necesidad de elegir a sus convocados. Foto: X/@Arrgentina

La base está, ¿y el resto de la Selección Argentina?

Ya hay una base definida de futbolistas que repiten de los que fueron campeones del mundo hace poco menos de cuatro años y donde quizá la ausencia más rutilante sea la de Ángel Di María, que se retiró de la Selección.

El tema es en aquellos puestos que aún faltan por definirse. Por ejemplo, el caso de Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles y será baja al menos hasta septiembre. Aquí se abre un hueco en la saga central y también en el lateral derecho de la defensa.

En el mediocampo creativo, la lesión miotendinosa en el recto anterior del muslo derecho que sufrió Giovani Lo Celso vuelve a frenar a un jugador que, cada vez que está en plenitud física, suele ser la primera alternativa.

Otro de los que está en duda es Nicolás Tagliafico por su esguince de tobillo sufrido en la Europa League cuando un rival se cayó de espaldas sobre la pierna derecha de él.

Hay que destacar que la defensa es uno de los puntos “flacos” de la Selección, principalmente por la cantidad de jugadores que están lesionados o que no pasan por su mejor rendimiento. Aquí se pueden sumar los casos de Germán Pezzella, el mencionado Foyth, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (ambos atraviesan una etapa irregular en River), lo que acrecienta las dudas en la saga defensiva.

En el sector izquierdo también preocupa la situación de Nicolás González, quien sufrió una lesión muscular en el muslo, según comunicó el Atlético de Madrid. El delantero estará al menos tres semanas fuera de las canchas, lo que vuelve a poner el foco en su estado físico.

Los nombres que buscan hacerse un lugar en la lista del Mundial.

Ante estas ausencias, comienzan a tomar impulso jugadores que venían pidiendo pista. En la defensa, zagueros como Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Marcos Senesi se afianzan gracias a su regularidad y continuidad. Por las bandas y en la mitad de la cancha, la juventud y la versatilidad aparecen como cartas clave frente a la necesidad de mayor dinámica. En ese contexto, nombres como Valentín Barco y Giuliano Simeone ganan protagonismo.

En la mitad de la cancha, la pelea por un lugar es todavía más intensa. Futbolistas como Franco Mastantuono, Nico Paz y Exequiel Palacios, con recorrido, energía y actualidad en equipos de primer nivel, se consolidan como alternativas cada vez más concretas para integrar la lista, sobre todo si las lesiones continúan condicionando el panorama.