Adam Bareiro se va de River. Foto: Instagram @adambareiro

De Núñez a La Boca o viceversa. Un recorrido común para líneas de colectivo como el 29 o el 152, pero que desde hace algunos años venía olvidado, hasta que la llegada de Adam Bareiro al Xeneize hizo volver a recordar a los jugadores que pasaron por ambos clubes. Traición, gajes del oficio o jugadores con pocos códigos: La llegada del paraguayo al equipo de Claudio Úbeda alarga una lista con 102 nombres y cuya primera entrada, la de Pedro Moltedo, data de 1905.

En los últimos años, las transferencias de Marcelo Saracchi, Facundo Colidio y Lucas Pratto fueron protagonistas en el mercado de pases. El morbo de que estos jugadores hayan vestido la camiseta del clásico rival les sumaba un plus a su llegada. Sin embargo, hubo una época donde los futbolistas que se cruzaban de vereda eran de talla mundial: José Manuel Moreno, Hugo Gatti, Claudio Caniggia, Óscar Ruggeri y Gabriel Batistuta.

Hay quienes objetan la presencia de Facundo Colidio en el listado. La razón que impulsa estas críticas es que, si bien el delantero riverplatense hizo inferiores en el Xeneize, jamás logró debutar en la Primera División.

Facundo Colidio; River Plate vs. Belgrano; Copa de la Liga. Foto: Télam.

Jonatan Maidana, Nicolás Bertolo y Lucas Pratto son los únicos tres jugadores que cuentan con el llamativo logro de haber levantado la Copa Libertadores con ambas camisetas. Sin embargo, ninguno fue pieza clave en la obtención del año 2007 con los de azul y oro.

Además, Frankz Platko, Juan Carlos Lorenzo, Alfredo Di Stéfano, Vladislao Cap, Héctor Veira y César Luis Menotti son los únicos seis entrenadores que dirigieron ambos equipos. La “Saeta Rubia” y “Toto” Lorenzo llegaron a ser ídolos de River y Boca respectivamente.

Los últimos 10 jugadores que pasaron por River y Boca

River y Boca, fútbol argentino. Fotos: NA