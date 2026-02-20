Pierre Gasly en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1. Foto: REUTERS

Se terminaron los test de pretemporada de la Fórmula 1. Este viernes se disputó la última jornada de las pruebas que se llevaron a cabo en Bahrein, que no contó con la presencia de Franco Colapinto, ya que Alpine envió a Pierre Gasly en ambos turnos.

El argentino descansó en la última de las tres jornadas, tras participar de los dos turnos este jueves. Tal como marcaba el cronograma de la escudería francesa, su compañero estuvo al volante tanto en la mañana como en la tarde.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. Foto: Reuters

Casi todos los pilotos salieron a pista este viernes, a excepción del ya mencionado Colapinto, además de Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams) y Liam Lawson (Racing Bulls).

Resultados del último día de los test de pretemporada de Fórmula 1

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido, sumando un total de 80 vueltas, con un mejor registro de 1:31,992 por la tarde.

En la segunda posición quedó el actual campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), quien finalizó a 879 milésimas de Leclerc, mientras que el tercer y cuarto lugar fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes).

Por otra parte, el compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una buen actuación y terminó en el quinto lugar, a un segundo y 429 milésimas de Leclerc. Además pudo dar una gran cantidad de vueltas sin mayores inconvenientes, lo que demuestra la fiabilidad del A526 con el que competirán este año.

Pierre Gasly en los test de pretemporada de Fórmula 1. Foto: Reuters

El top 10 lo completaron el británico Oliver Bearman (Haas), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el español Carlos Sainz (Williams).

El último día de la pretemporada no pudo contar con la presencia del argentino Franco Colapinto, ya que su compañero de equipo en Alpine disputó las dos sesiones de este viernes, como parte de la rotación que estaba programada.

De todas maneras, Colapinto tuvo una muy buena pretemporada, donde pudo conseguir muy buenos resultados en los tests privados de Barcelona y en las dos semanas de actividad que hubo en Bahréin, por lo que el pilarense se ilusiona con firmar una muy buena temporada.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @AlpineF1Team

El campeonato de Fórmula 1 comenzará a inicios de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne.