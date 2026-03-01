Eduardo Coudet dejó de ser el técnico de Atlético Mineiro. Foto: EFE.

El nuevo ciclo de River Plate ya tiene nombre propio: Eduardo “Chacho” Coudet. Tras varios días de negociaciones y el aval de todas las partes, el club dio un paso decisivo para iniciar una etapa que despierta expectativa entre los hinchas. Con el acuerdo sellado con el entrenador, ahora la gran pregunta que sobrevuela Núñez es cuándo se producirá su debut oficial y qué decisión clave deberá tomar apenas asuma.

Coudet, el elegido para suceder a Gallardo

Desde que Marcelo Gallardo anunció su salida, el panorama quedó rápidamente acotado. En la dirigencia sabían que el próximo técnico debía tener pasado en el club, ADN competitivo y personalidad fuerte para asumir un vestuario golpeado por los resultados. Entre nombres como Hernán Crespo, Matías Almeyda y Pablo Aimar, finalmente fue Coudet quien reunió todos los requisitos.

El Chacho viene de trabajar en Deportivo Alavés, y aunque el club español atraviesa un tramo complicado en LaLiga, no puso obstáculos para facilitar la salida del técnico, entendiendo su deseo de asumir en River. Incluso el representante del entrenador, Christian Bragarnik, confirmó que ya hubo una reunión formal y que el acuerdo es total.

River vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo. Foto: NA

Cuándo llegaría Coudet a la Argentina

Según informó Bolavip, River espera que el director técnico arribe al país entre miércoles y jueves, para luego ser presentado oficialmente y comenzar a trabajar de inmediato junto al plantel. Su contrato será por dos años, lo que marca una clara apuesta por un proyecto de mediano plazo.

Mientras tanto, el equipo será dirigido interinamente por Marcelo Escudero, quien estará al frente en el compromiso frente a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Apertura.

La fecha marcada para su debut

Todo indica que el primer partido oficial de Coudet se jugará el jueves 12 de marzo, cuando River visite a Huracán por la siguiente jornada del campeonato. Esa fecha surge tras la reprogramación del duelo ante Atlético Tucumán, inicialmente pautado para el 8 de marzo, pero postergado debido al paro anunciado en el fútbol argentino durante ese fin de semana.

De esta manera, el debut se daría lejos del Monumental y en un contexto exigente, ideal para comenzar a medir el impacto inmediato del nuevo ciclo.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: @Alaves

La primera gran decisión: ordenar un vestuario golpeado

Más allá del calendario, la irrupción del Chacho trae consigo un desafío urgente: redefinir el liderazgo dentro del plantel. River atraviesa una etapa de inestabilidad deportiva y emocional, y Coudet deberá decidir rápidamente cómo reorganizar roles, energías y jerarquías internas para recuperar competitividad.

Su estilo intenso, ofensivo y motivador será fundamental en la reconstrucción de un equipo que necesita volver a sentirse protagonista desde el primer minuto.