Messi Foto: RPCTV

La carrera de Lionel Messi podría haber tomado un rumbo muy diferente. Aunque hoy su nombre está ligado para siempre a la camiseta albiceleste, el propio jugador confirmó recientemente que, durante sus primeros años en Barcelona, evaluó la posibilidad de representar a la selección española. Sus declaraciones reavivaron un debate histórico: ¿qué hubiese pasado si el mejor jugador del mundo no hubiera elegido a Argentina?

En una conversación profunda durante el podcast Miro De Atrás, Messi explicó que la opción estuvo sobre la mesa cuando todavía era un adolescente en La Masia. Según relató, dirigentes vinculados al fútbol español le insinuaron la posibilidad de vestir la camiseta roja durante sus primeros pasos en Europa, una situación que —de acuerdo con él mismo— “es normal cuando un chico llega tan joven a un club europeo”.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS

“Mi corazón...”

La federación española veía en Messi un diamante en bruto que ya asomaba como promesa mundial. Su formación en Barcelona, su temprana adaptación y la naturalización española que llegó con su residencia lo convertían en un candidato perfecto. Incluso figuras históricas del fútbol español, como Vicente del Bosque, mostraron interés en que la joven estrella eligiera defender a España.

Sin embargo, Messi asegura que jamás dudó de su identidad futbolística. En cada entrevista reciente en la que aborda el tema, repite la misma frase: “Mi corazón siempre estuvo con Argentina”. Aun cuando la opción española era tentadora —España era ya una potencia consolidada en categorías juveniles y luego campeona del mundo en 2010—, Messi sintió desde el principio que su camino estaba marcado por su país natal.

Lionel Messi en el podcast Miro de Atrás. Foto: Captura de video.

Una decisión que cambió su carrera y el fútbol argentino

Su decisión no estuvo exenta de dificultades. Los primeros años con la Selección Argentina fueron un desafío: finales perdidas, críticas feroces y expectativas desbordadas. Desde afuera, muchos opinaban que su vida deportiva habría sido más “fácil” con España. Pero Messi no compartía ese análisis. Con la madurez que da el tiempo, reconoce que su vínculo emocional con Argentina siempre pesó más que cualquier ventaja deportiva.

Finalmente, su elección se transformó en una decisión histórica. Con la camiseta albiceleste, Messi levantó la Copa América, la Finalissima y el tan ansiado Mundial, convirtiéndose en el futbolista más influyente en la historia de la selección. Hoy, con más de 190 partidos y más de 110 goles, es el máximo referente de la Albiceleste y un ícono para varias generaciones.

Curiosamente, al recordar aquel momento de su juventud, Messi no lo vive con dramatismo ni como una encrucijada. Según explicó, fue simplemente una etapa en la que aparecieron posibilidades lógicas por su contexto personal y profesional, pero en la que nunca perdió de vista dónde pertenecía. “Podría haber pasado, sí… pero siempre supe que quería jugar para Argentina”, destacó.

Hoy, con su legado consolidado, la idea de un Messi vestido de rojo suena casi imposible de imaginar. Sin embargo, su confesión reciente permite dimensionar cuánto influyó una elección adolescente en la historia grande del fútbol mundial.