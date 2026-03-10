La largada del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Hollie Adams)

La espectacular maniobra de Franco Colapinto para esquivar al neozelandés Liam Lawson en la largada del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 no solo generó elogios en el mundo del automovilismo, entre pilotos y periodistas, sino que también reavivó las preocupaciones por la seguridad en las próximas carreras del calendario.

El jefe de McLaren, Andrea Stella, tomó como ejemplo la acción del piloto argentino para pedirle a las autoridades de la categoría que refuercen las medidas de seguridad en las largadas. “Creo que la preocupación sigue ahí. La salida estuvo a punto de terminar mal”, indicó Stella, tras la carrera disputada este domingo en Melbourne.

La increíble maniobra de Franco Colapinto en el GP de Australia. Créditos: X @F1

“Se trata de una cuestión muy técnica. No creo que debamos ir demasiado lejos con el ‘debemos hacer esto o debemos hacer aquello’. Mi petición es que hagamos más. Mantengamos la atención en la salida, porque en algún momento se convertirá en un problema”, señaló el directivo.

Los motores, un nuevo pánico en las largadas de la Fórmula 1

El riesgo en las largadas dejó de ser una advertencia de pretemporada para transformarse en una preocupación concreta dentro de la pista. Uno de los factores señalados por equipos y especialistas está relacionado con el comportamiento de los nuevos motores, que presentan una respuesta más lenta al momento del arranque.

Las escuderías están preocupadas por los riesgos en las largadas de cada Gran Premio de la Fórmula 1. Foto: X @F1

En ese contexto, si un piloto comete un error al acelerar, el auto puede quedar prácticamente detenido en la grilla -como sucedió con Lawson- mientras el resto del pelotón llega desde atrás a gran velocidad.

Esa situación fue la que obligó a Colapinto a realizar una maniobra de evasión en el inicio del Gran Premio de Australia para evitar impactar contra un rival que había quedado detenido.

La aerodinámica causa preocupación en la Fórmula 1

Los monoplazas actuales están diseñados para ofrecer la menor resistencia al viento posible en las rectas y así alcanzar mayores velocidades. Como consecuencia, los 22 pilotos llegan a la primera curva más rápido que en temporadas anteriores, pero con un nivel de agarre todavía limitado en los neumáticos.

Max Verstappen en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @F1

La combinación de autos que pueden quedar detenidos en la largada con otros que alcanzan la primera frenada a gran velocidad genera un escenario de alto riesgo en los primeros metros de cada carrera.

Luego de los incidentes y sustos registrados en el inicio de la temporada, la categoría enfrenta el desafío de revisar los procedimientos de largada para evitar que una situación similar termine en un accidente de mayor gravedad en futuras competencias.

Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Viernes 13 de marzo

Primera práctica libre : 00:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 04:30 horas

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint : 00:00 horas

Clasificación de la carrera principal: 04:00 horas

Domingo 15 de marzo