Franco Colapinto reveló que otro piloto de la Fórmula 1 también es hincha de Boca Juniors:

Durante la temporada 2024 Foto: @francopoints

Franco Colapinto reveló un secreto vínculo entre un histórico piloto de la Fórmula 1 y uno de los clubes de fútbol más importantes del país. Se trata de Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano que es hincha de Boca Juniors.

En una parrilla con pocos latinoamericanos, la amistad entre los dos conductores no es sorpresa para nadie. Colapinto ya había manifestado varias veces su aprecio por Checo, y en la antesala del Gran Premio de Japón reiteró sus palabras de afecto: “Que haya vuelto a la Fórmula 1 me hizo muy feliz, porque lo extrañaba mucho. El año pasado lo extrañé un montón”.

Más allá del club de fútbol que los vincula, el hombre de Alpine explicó que entre ambos existe una afinidad personal. “Es alguien con quien tengo más conexión, me hace reír y la paso bien. Siento que es uno más como yo en la grilla”, describió.

Franco Colapinto (izquierdo) y Sergio "Checo" Pérez (derecha). Foto: Reuters.

También, aprovechó la situación para referirse a otros pilotos del paddock con mucha experiencia y años a sus espaldas, como Lewis Hamilton y Fernando Alonso: “Es un placer enorme. La verdad que lo disfruto mucho y aprendo mucho de ellos”, afirmó.

Sin embargo, los elogios mayores se los reservó para el mexicano: “Checo, para mí, es el mejor de la Fórmula 1, yo lo amo”, y agregó: “No le voy a seguir tirando flores, ya lo he dicho muchas veces, pero yo desde muy chiquito que era su fan”.

De esta manera, ambos pilotos se preparan para volver a las pistas en Suzuka, durante el Gran Premio de Japón. Será la primera vez que Colapinto corra en el circuito nipón y desde la escudería esperan repetir el resultado positivo que obtuvieron los dos pilotos de Alpine en la última ronda, donde ambos finalizaron la carrera entre los 10 primeros.

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Colapinto en el GP de Japón: horarios y cronograma completo

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo