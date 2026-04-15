River Plate Vs Carabobo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan River Plate vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 21:30.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre River Plate y Carabobo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ortega Pimentel, Kevin Paolo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre River Plate y Carabobo por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio Mas Monumental de C.A.B.A..