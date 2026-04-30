Independiente Medellín Vs Cusco FC Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente Medellín vs. Cusco FC, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 30/04/2026, a partir de las 23:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Medellín vs. Cusco FC, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Independiente Medellín y Cusco FC se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Medellín vs. Cusco FC, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Vargas Carreño, Gery Anthony, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Independiente Medellín y Cusco FC por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 23:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.