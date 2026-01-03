El Banco Central inició una investigación sobre la AFA: sospechan de movimientos por más de 200 millones de dólares

Según la investigación, la entidad madre del fútbol habría evitado liquidar en el mercado oficial de cambios (MULC) ingresos millonarios en dólares y euros provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales.

Allanamientos en la AFA por la causa Sur Finanzas. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició este viernes una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrada en el presunto manejo irregular de divisas por una cifra que supera los 200 millones de dólares.

La lupa de la autoridad monetaria está puesta sobre los movimientos financieros realizados entre 2020 y 2021, un período marcado por la vigencia de estrictas restricciones cambiarias.

Según la investigación, la AFA habría evitado liquidar en el mercado oficial de cambios (MULC) ingresos millonarios en dólares y euros provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales.

Banco Central. Foto: NA

Maniobras bajo sospecha

El expediente detalla que la suma bajo análisis asciende a 131.384.828 dólares y 94.999.920 euros. Los investigadores sospechan que la entidad utilizó estrategias para eludir la pesificación obligatoria al tipo de cambio oficial, que en ese entonces presentaba una brecha significativa respecto a las cotizaciones paralelas.

Entre las irregularidades detectadas, se destacan dos modalidades: