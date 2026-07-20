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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.
Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Foto: NA

Fotos impresionantes: miles de hinchas se juntaron en el Obelisco para apoyar a la Selección Argentina tras la final del Mundial

A pesar de la derrota ante España que cortó el sueño de la cuarta estrella, la histórica postal del centro porteño volvió a teñirse de celeste y blanco.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026

Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

Mundial 2026

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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

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Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España.

Fotografía: NA

Mundial 2026

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

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Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Miles de hinchas se congregaron este domingo en el Obelisco para acompañar a la Selección Argentina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

A pesar de la desilusión por no conseguir la cuarta estrella, y la segunda de manera consecutiva, la histórica postal del centro porteño volvió a teñirse de celeste y blanco con banderas, camisetas y cánticos de aliento.

Selección ArgentinaObeliscoMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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