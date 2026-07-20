Fotos impresionantes: miles de hinchas se juntaron en el Obelisco para apoyar a la Selección Argentina tras la final del Mundial

Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se concentran en el Obelisco en apoyo a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial con España. Fotografía: NA Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS Mundial 2026 Miles de hinchas argentinos se juntaron en el Obelisco pese a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Fotografía: REUTERS

Miles de hinchas se congregaron este domingo en el Obelisco para acompañar a la Selección Argentina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

A pesar de la desilusión por no conseguir la cuarta estrella, y la segunda de manera consecutiva, la histórica postal del centro porteño volvió a teñirse de celeste y blanco con banderas, camisetas y cánticos de aliento.