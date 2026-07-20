El explosivo mensaje de Lautaro Martínez tras la final: “Me hubiese gustado ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno”

Lautaro Martínez con la medalla de plata tras la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Lautaro Martínez se expresó este lunes luego de la final del Mundial 2026 y mostró su descontento por no tener minutos en la derrota ante España. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha pero bueno”, expresó el delantero de la Selección Argentina.

“Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio”, escribió Martínez en su cuenta de Instagram y agregó: “Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO”.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha pero bueno”, disparó luego, mostrando su descontento por no haber ingresado luego de convertir 3 goles durante la Copa del Mundo.

“Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país”, cierra el mensaje.

El mensaje de Lautaro Martínez tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura

Por qué no entró Lautaro Martínez: los cambios de Lionel Scaloni en la final del Mundial

Cabe recordar que durante la final, el entrenador Lionel Scaloni realizó los 6 cambios que tenía disponible (5 en los 90 minutos y el adicional que te da el tiempo extra).

El primero en ingresar fue Nicolás Otamendi en lugar de Lisandro Martínez, quien salió lesionado a los 44 minutos del primer tiempo. En el entretiempo, Scaloni dispuso que Leandro Paredes entre por Nicolás González, cuya titularidad sorprendió a todos antes del encuentro.

A los 70′ de partido, Facundo Medina y Giuliano Simeone saltaron a la cancha en lugar de Cristian Cuti Romero (lesionado) y Rodrigo De Paul.

Después de la expulsión de Enzo Fernández sobre el final del tiempo reglamentario, Scaloni decidió que Marcos Senesi ingrese en la final en lugar de Julián Álvarez a los 102′, en el alargue.

Los números de Lautaro Martínez en el Mundial 2026

Lionel Messi también lanzó un mensaje tras la derrota de Argentina contra España

Lionel Messi publicó este lunes un sentido mensaje en sus redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. En el texto, el capitán afirmó que “va a costar que cierre esta herida”.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comienza el posteo en su cuenta de Instagram.

Y añade: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.