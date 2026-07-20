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Messi no viene: qué jugadores de la Selección viajan en el avión rumbo a Argentina

La Selección Argentina regresa al país tras la final del Mundial 2026, pero no lo hace con plantel completo: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y otros futbolistas no viajan en el vuelo rumbo a Ezeiza.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Selección argentina en la final del Mundial.
Selección argentina en la final del Mundial. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina emprendió el regreso al país después de la dura derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, pero el vuelo que aterrizará en Ezeiza no traerá al plantel completo. La noticia que más impacto genera entre los hinchas es una: Lionel Messi no viaja rumbo a la Argentina junto al resto de la delegación.

El avión AR 1971 de Aerolíneas Argentinas partió desde Nueva York y tiene previsto arribar este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en medio de un operativo especial de seguridad y con una recepción preparada para los subcampeones del mundo. Sin embargo, varios futbolistas tomaron otros destinos tras el final de la Copa del Mundo.

Messi no viene: la ausencia que marca el regreso de Argentina

La baja más resonante del vuelo es, naturalmente, la de Lionel Messi. El capitán argentino no forma parte de la delegación que vuelve al país luego de la final ante España. Según la información publicada, el rosarino tomó otro rumbo tras el cierre del Mundial, en un contexto cargado de emoción por lo que pudo haber sido su última participación mundialista.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 ante España.
La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

La ausencia de Messi se suma a un clima de fuerte expectativa entre los hinchas, que esperan la llegada del equipo a Ezeiza luego de una campaña que terminó con Argentina nuevamente en una final del mundo. España se impuso 1-0 en tiempo suplementario con gol de Ferran Torres, resultado que dejó a la Albiceleste sin la posibilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022.

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Qué jugadores de la Selección sí viajan rumbo a Ezeiza

Entre los futbolistas que sí abordaron el avión rumbo a Buenos Aires aparecen varios nombres fuertes del ciclo de Lionel Scaloni. En el arco viajan Emiliano “Dibu” Martínez y Juan Musso, dos de los guardianes del seleccionado durante el torneo.

En la defensa, la lista de pasajeros incluye a Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Marcos Senesi. Se trata de parte importante de la estructura defensiva que acompañó a Argentina hasta la final mundialista.

Selección argentina en la final del Mundial. Foto: REUTERS

En el mediocampo también hay nombres de peso. Viajan hacia el país Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco. La presencia de estos futbolistas marca el regreso de una base reconocida por los hinchas y clave en los últimos años de la Selección.

En ataque, los jugadores que regresan en el vuelo son Lautaro Martínez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz. Con ellos, Argentina completa una delegación parcial, pero con figuras importantes del equipo que disputó la final del Mundial.

Los seis futbolistas que no regresan al país

Además de Messi, otros jugadores decidieron no volver a Argentina en el mismo avión. La nómina de ausentes incluye a Gerónimo Rulli, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. En total, son seis los futbolistas que no forman parte del vuelo que llegará este lunes a Ezeiza.

El caso de Cuti Romero tuvo una particularidad: figuraba entre los integrantes de la delegación que realizaron el check in, pero finalmente optó por viajar a Inglaterra tras la final.

Por su parte, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul se bajaron del vuelo a último momento. Ambos continuarán con sus respectivos planes después del Mundial, antes de reincorporarse a sus clubes.

Scaloni y el cuerpo técnico también vuelven a Argentina

El vuelo no solo traslada futbolistas. También viaja el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, acompañado por Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel. La presencia del entrenador genera atención extra después de sus declaraciones posteriores a la final, donde dejó dudas sobre su continuidad una vez que finalice su contrato vigente.

La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.
Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Scaloni, símbolo del ciclo más exitoso de la Selección en décadas, regresa al país junto a parte de su familia. Su futuro será uno de los temas centrales de las próximas semanas, especialmente después de una Copa del Mundo en la que Argentina volvió a competir hasta el último partido.

Ezeiza espera a la Selección con operativo y un mensaje especial

El arribo de la delegación argentina está previsto en Ezeiza, donde desde temprano se desplegó un fuerte operativo de seguridad. Además, el aeropuerto preparó una recepción especial visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada sobre el césped de la pista, como reconocimiento al equipo subcampeón del mundo.

Aunque la final dejó tristeza por la derrota, el regreso de la Selección mantiene un alto valor simbólico. Argentina no vuelve con la Copa, pero sí con el reconocimiento de haber llegado otra vez a la definición más importante del fútbol. Y esta vez, la foto del regreso tendrá una ausencia imposible de ignorar: Messi no viene en el avión.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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