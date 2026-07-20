Cómo seguir en vivo el vuelo de Aerolíneas Argentinas que trae a la Selección Argentina de regreso al país

El vuelvo AR1971 de Aerolíneas Argentinas que trae a la Selección Argentina de regreso al país. Foto: Flight Aware

La Selección Argentina emprendió este lunes su regreso al país a bordo del vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que despegó desde Nueva York con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sin embargo, entre los pasajeros no estarán dos de las máximas figuras de la “Albiceleste”: Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes no forman parte de la delegación que retorna a Buenos Aires.

¿A qué hora llega el vuelo de la Selección Argentina a Ezeiza?

El arribo del seleccionado nacional genera una enorme expectativa entre los hinchas, que aguardan la llegada de los jugadores tras el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. No obstante, quienes esperaban reencontrarse con el capitán argentino y con el mediocampista surgido en Racing deberán esperar una próxima oportunidad, ya que ambos futbolistas permanecen fuera del vuelo oficial.

El vuelvo AR1971 de Aerolíneas Argentinas que trae a la Selección Argentina de regreso al país. Foto: Flight Aware

Según la información publicada por el sitio especializado FlightAware, el vuelo AR1971 registra una demora de dos horas y siete minutos respecto de su programación original. Como consecuencia, la aeronave tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 18:30 horas.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no regresan con la delegación albiceleste

La ausencia de Messi y De Paul es uno de los datos más destacados del viaje de regreso del combinado nacional. Ambos futbolistas no integran la nómina de pasajeros al igual que Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso.

No obstante, en el avión que ya partió desde Nueva York rumbo a Ezeiza, viajan: Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul no vendrán al país y se quedarán juntos a sus familias en Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

A pesar de estas bajas, el regreso del plantel mantiene el interés de los fanáticos, que suelen acercarse a la terminal aérea para brindar su apoyo a los campeones del mundo. La expectativa se centra ahora en la llegada de la delegación y en las próximas actividades del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que continúa transitando un ciclo marcado por los éxitos deportivos y el respaldo incondicional del público argentino.

Con una demora que modificó el horario previsto de llegada, todas las miradas estarán puestas en Ezeiza, donde se espera un nuevo recibimiento cargado de entusiasmo para los integrantes de la Selección Argentina que vuelven a suelo nacional.