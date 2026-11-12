Brutal pelea de dos estrellas de UFC en un hotel: los videos del ataque a traición que terminó en una batalla campal

Brutal pelea de estrellas de UFC en un hotel. Foto: Captura de video.

El mundo de la UFC se encuentra convulsionado luego de la violenta pelea en un hotel que protagonizaron Usman y Umar Nurmagomedov, quienes atacaron por la espalda a Merab Dvalishvili, otra figura de las artes marciales mixtas.

Mientras el georgiano daba una entrevista en el lobby de un hotel en Abu Dhabi, antes del evento de la compañía RAF Wrestling, los rusos lo atacaron desde atrás y lo golpearon junto con un joven que lo asistía en ese momento.

Brutal pelea entre dos estrellas de UFC en un hotel.

“Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron por detrás y empezaron a darme puñetazos a mí y a mi joven amigo”, relató Dvalishvili en un video publicado en sus redes sociales mientras recibía atención médica.

“¿Qué tipo de luchadores son ustedes? ¿Qué tipo de hombre hace esto? Si quieren hablar o luchar, hagamos de verdad. Solo dos de nosotros y ustedes estaban preparados. ¿De atrás? ¿Quién hace eso? Son pequeños malditos. Nos matamos, nos luchamos, nos peleamos, pero ustedes son chicos tontos. No son hombres reales. Eso muestra el carácter de ustedes", agregó muy enojado ante cámara.

Ecos del escándalo

Una de las personalidades que tomó el guante fue Ilia Topuria, ex campeón de la UFC y amigo del georgiano, quien calificó a los agresores de “cobardes” y advirtió que deberán “rendir cuentas” por lo ocurrido.

“Sois un grupo de cobardes y tendréis que rendir cuentas por lo que habéis hecho. Estáis muy lejos de ser hombres de verdad”, escribió el campeón de artes marciales mixtas en dos categorías en su cuenta de X.

El peleador también informó que Usman Nurmagomedov habría sido detenido por las autoridades locales junto a varios de sus acompañantes tras el incidente, aunque no hubo confirmación oficial hasta el momento.