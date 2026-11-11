La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura: River jugará el domingo 22 de noviembre y Boca el miércoles 25

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Los playoffs comenzarán el viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 25, jornada en la que Boca Juniors cerrará la instancia frente a Independiente Rivadavia.
Los 16 equipos clasificados disputarán ocho partidos a eliminación directa. River Plate recibirá a Lanús el domingo 22, mientras que el Xeneize jugará tres días después debido a su participación en la final de la Copa Sudamericana.
Cuándo juega River contra Lanús por el Torneo Clausura
River Plate enfrentará a Lanús el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido por TNT Sports.
El Millonario había solicitado adelantar el partido para el viernes 20. La intención de la organización, en cambio, era programarlo para el domingo. Finalmente, el cruce quedó establecido en el horario de las 19.
Al haber terminado mejor ubicado durante la fase regular, River tendrá la ventaja de disputar el encuentro como local. El ganador avanzará a los cuartos de final del campeonato.
Por qué Boca jugará el miércoles 25 de noviembre
Boca Juniors será el último equipo en disputar los octavos de final. El conjunto xeneize recibirá a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre a las 21, en La Bombonera. El partido podrá verse por ESPN Premium.
La programación especial está relacionada con la participación internacional de Boca. El equipo disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Por ese motivo, su compromiso por el torneo local se jugará cuatro días después.
Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura
Viernes 20 de noviembre
- 20.00: Vélez vs. Belgrano, por TNT Sports.
Sábado 21 de noviembre
- 15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central, por ESPN Premium.
- 17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente, por TNT Sports.
Domingo 22 de noviembre
- 16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza, por ESPN Premium.
- 19.00: River Plate vs. Lanús, por TNT Sports.
- 22.00: Instituto vs. Huracán, por ESPN Premium.
Lunes 23 de noviembre
- 17.00: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell’s Old Boys, por TNT Sports.
Miércoles 25 de noviembre
- 21.00: Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia, por ESPN Premium.
Cómo se definen los octavos de final del Torneo Clausura
Los partidos se disputarán en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de zonas. Todos los cruces serán a eliminación directa, por lo que los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final.
Si un encuentro termina empatado después de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad continúa, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.
La programación de los octavos quedó extendida durante seis días por la fecha FIFA y la participación de Boca en la final continental. Vélez y Belgrano abrirán los playoffs, mientras que el Xeneize e Independiente Rivadavia protagonizarán el último partido.