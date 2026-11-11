La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura: River jugará el domingo 22 de noviembre y Boca el miércoles 25

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura. Foto: NA

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Los playoffs comenzarán el viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 25, jornada en la que Boca Juniors cerrará la instancia frente a Independiente Rivadavia.

Los 16 equipos clasificados disputarán ocho partidos a eliminación directa. River Plate recibirá a Lanús el domingo 22, mientras que el Xeneize jugará tres días después debido a su participación en la final de la Copa Sudamericana.

Cuándo juega River contra Lanús por el Torneo Clausura

River Plate enfrentará a Lanús el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido por TNT Sports.

River jugará ante Lanús el domingo. Foto: REUTERS

El Millonario había solicitado adelantar el partido para el viernes 20. La intención de la organización, en cambio, era programarlo para el domingo. Finalmente, el cruce quedó establecido en el horario de las 19.

Al haber terminado mejor ubicado durante la fase regular, River tendrá la ventaja de disputar el encuentro como local. El ganador avanzará a los cuartos de final del campeonato.

Por qué Boca jugará el miércoles 25 de noviembre

Boca Juniors será el último equipo en disputar los octavos de final. El conjunto xeneize recibirá a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre a las 21, en La Bombonera. El partido podrá verse por ESPN Premium.

La programación especial está relacionada con la participación internacional de Boca. El equipo disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Por ese motivo, su compromiso por el torneo local se jugará cuatro días después.

Enner Valencia, autor del gol más agónico para un título de liga argentina Foto: EFE

Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez vs. Belgrano, por TNT Sports.

Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central, por ESPN Premium.

17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente, por TNT Sports.

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza, por ESPN Premium.

19.00: River Plate vs. Lanús, por TNT Sports.

22.00: Instituto vs. Huracán, por ESPN Premium.

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell’s Old Boys, por TNT Sports.

Miércoles 25 de noviembre

21.00: Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia, por ESPN Premium.

Cómo se definen los octavos de final del Torneo Clausura

Los partidos se disputarán en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de zonas. Todos los cruces serán a eliminación directa, por lo que los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final.

Si un encuentro termina empatado después de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad continúa, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

La programación de los octavos quedó extendida durante seis días por la fecha FIFA y la participación de Boca en la final continental. Vélez y Belgrano abrirán los playoffs, mientras que el Xeneize e Independiente Rivadavia protagonizarán el último partido.