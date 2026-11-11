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El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV: “Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

El vocero presidencial Adrián Ravier consideró que los mensajes del Sumo Pontífice respaldan principios compatibles con el liberalismo económico y rechazó asociar la doctrina católica al socialismo.

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Adrián Ravier, vocero presidencial, habló del papa león xiv
El funcionario compartió puntos en común entre el Papa León XIv y el Gobierno. Foto: Prensa Gobierno
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Tras la partida del Papa León XIV de la Argentina, el gobierno de Javier Milei destacó una serie de coincidencias entre los mensajes económicos del Pontífice y las ideas liberales que defiende el presidente. Durante la conferencia de prensa de este miércoles 11, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el Papa se pronunció a favor de la propiedad privada, la iniciativa empresarial y la generación de puestos de trabajo y rechazó que exista una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado.

“El papa León XIV habló en favor de la propiedad privada, de la iniciativa privada, en favor del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo”, sostuvo Ravier al realizar un balance de los mensajes que dejó la visita apostólica.

El funcionario hizo referencia al discurso que el Pontífice pronunció el lunes 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina (UCA) durante un encuentro con empresarios, trabajadores, sindicalistas y representantes de organizaciones sociales.

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV
El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV

En aquella intervención, León XIV reconoció el derecho a la propiedad privada y destacó el riesgo que asumen los empresarios al invertir su patrimonio para generar empleo. Sin embargo, también sostuvo que la propiedad tiene una función social y que la actividad económica debe orientarse al bien común sin reducir el éxito empresarial exclusivamente a las ganancias.

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Ravier interpretó esas declaraciones como una muestra de que existen puntos de contacto entre las ideas económicas del Gobierno y los principios de la Iglesia Católica. “No hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”, sostuvo el vocero antes de señalar que distintos académicos liberales trabajaron sobre la compatibilidad entre ambos sistemas de pensamiento.

En ese sentido, mencionó a Jesús Huerta de Soto y Alberto Benegas Lynch -hijo-, dos referentes citados frecuentemente por Milei. Además, también nombró al estadounidense Robert Sirico y al Instituto Acton Argentina, dedicados al estudio de las relaciones entre libertad económica, religión y sociedad.

El Papa León XIV en el Palacio Libertad.
El Papa León XIV brindó un discurso en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS

Sumado a eso, Ravier hizo referencia a interpretaciones mediáticas sobre un supuesto “Papa peronista” y rechazó que las enseñanzas de la Iglesia puedan asociarse únicamente con una corriente política.

Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas”, aseguró, y aclaró que su intención en la conferencia de prensa era presentar otras perspectivas académicas sobre la cuestión sin promover enfrentamientos.

Qué dijo León XIV sobre la economía de mercado y el trabajo

Durante su discurso en la UCA, León XIV reconoció expresamente el derecho a la propiedad privada, aunque advirtió que “este derecho está siempre gravado por una hipoteca social” vinculándolo a la obligación de considerar las necesidades colectivas.

El Papa también destacó que los empresarios crean puestos de trabajo mediante inversiones que implican riesgos patrimoniales. Al mismo tiempo, cuestionó la acumulación de beneficios económicos cuando se convierte en el único criterio para evaluar el éxito de una empresa.

El papa León XIV durante un encuentro con miembros de la comunidad laboral de la Universidad Católica Argentina, en el marco de su viaje de 12 días a Sudamérica.
El Papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). Foto: REUTERS

En materia laboral, el Pontífice defendió el papel de los sindicatos, reclamó condiciones dignas para los trabajadores y pidió políticas públicas que promuevan el empleo y la inclusión social.

Ravier también llevó a colación las enseñanzas de Francisco sobre la dignidad del trabajo y las relacionó con la necesidad de favorecer la inserción laboral.

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