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Argentina modifica la regulación de compra y venta de empresas: cómo será el nuevo régimen

A partir del próximo lunes, se implementará un sistema de control previo para las operaciones de compras y fusiones. Conocé todos los detalles en la nota.

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Telefónica. Foto: EFE
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A partir del lunes 16 de noviembre de 2026, la Argentina comenzará a aplicar el nuevo régimen de compra y venta de empresas, previsto en la ley 27.442.

Con la modificación, nuestro país se acercará a las situaciones de otras naciones del mundo, en el que las compañías estarán obligadas a obtener la aprobación de la autoridad de competencia antes de cerrar determinadas transacciones.

Telecom. Foto: Reuters.
Telecom. Foto: Reuters.

Esta nueva regulación podría evitar conflictos como en el caso de la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, en el que el Gobierno presentó objeciones por su potencial impacto en la competencia y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició el análisis correspondiente y todo ocurrió posterior a la venta.

Con el nuevo esquema, los compradores deberán esperar el visto bueno regulatorio antes de ejecutar el cierre, transferir las acciones y completar el pago.

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Telefónica. Foto: EFE
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El objetivo de la medida es evitar que una operación potencialmente problemática se concrete para intentar corregirla después, cuando ya existen activos integrados, empleados reestructurados y decisiones comerciales ejecutadas. Además, el nuevo esquema facilita la coordinación con otras jurisdicciones.

La puesta en marcha del régimen estará a cargo de la Autoridad Nacional de la Competencia, que deberá trabajar con celeridad para que la aprobación regulatoria no se extiende más de lo previsto, para evitar que las condiciones del mercado pueden modificarse.

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