Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza: “Gracias”

El presidente despidió al Sumo Pontífice en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: Captura

El presidente Javier Milei se quebró durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Antes de que el Sumo Pontífice abordara el avión que lo trasladará a Perú, el mandatario argentino no pudo contener las lágrimas, y visiblemente conmovido por el encuentro, expresó: “Gracias”.

La secuencia ocurrió durante los últimos instantes de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, que se extendió durante cuatro días e incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Al momento de despedirse, Milei le expresó un sentido “gracias” al Pontífice con la voz quebrada y los ojos llorosos.

Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza

La despedida se produjo después de la multitudinaria misa que León XIV llevó a cabo durante la mañana en Luján, donde dejó un mensaje de reconciliación y solidaridad. En su última homilía en el país, el Papa recordó a Francisco y llamó a los argentinos a superar las divisiones, con una frase dirigida a toda la sociedad: “Argentina, levántate y camina”.

Tras completar su agenda en territorio argentino, León XIV emprendió viaje hacia Lima, Perú, para continuar con la siguiente etapa de su gira apostólica por Sudamérica.