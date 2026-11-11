Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza: “Gracias”

El presidente Javier Milei se quebró durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Antes de que el Sumo Pontífice abordara el avión que lo trasladará a Perú, el mandatario argentino no pudo contener las lágrimas, y visiblemente conmovido por el encuentro, expresó: “Gracias”.
La secuencia ocurrió durante los últimos instantes de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, que se extendió durante cuatro días e incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Al momento de despedirse, Milei le expresó un sentido “gracias” al Pontífice con la voz quebrada y los ojos llorosos.
La despedida se produjo después de la multitudinaria misa que León XIV llevó a cabo durante la mañana en Luján, donde dejó un mensaje de reconciliación y solidaridad. En su última homilía en el país, el Papa recordó a Francisco y llamó a los argentinos a superar las divisiones, con una frase dirigida a toda la sociedad: “Argentina, levántate y camina”.
Tras completar su agenda en territorio argentino, León XIV emprendió viaje hacia Lima, Perú, para continuar con la siguiente etapa de su gira apostólica por Sudamérica.