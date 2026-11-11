Conmoción en el fútbol argentino: murió Carlos Babington a los 77 años, referente de Huracán y exjugador de la Selección

El histórico referente de Huracán que jugó en la Selección Argentina tenía 77 años. Foto: DYN

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Babington, histórico referente de Huracán y exjugador de la Selección, quien falleció este miércoles 11 de noviembre a los 77 años. El exfutbolista, entrenador y dirigente fue una de las figuras del equipo que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973 bajo la conducción de César Luis Menotti y la noticia impactó de lleno en el ambiente deportivo.

A través de sus redes sociales, Huracán despidió a uno de los máximos referentes de su historia y recordó su trayectoria como futbolista, entrenador y presidente de la institución. El club destacó especialmente su participación en el equipo campeón de 1973, considerado uno de los más recordados del fútbol argentino, y acompañó a sus familiares y allegados.

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”, indicó Huracán en el comunicado. Hasta el momento, no se informaron las causas de su fallecimiento.

Quién fue Carlos Babington, el ídolo que hizo historia en Huracán

Apodado “El Inglés”, Babington debutó en Huracán en 1969 y se convirtió en una pieza fundamental del equipo dirigido por Menotti, que también integraban René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa.

Su talento y capacidad goleadora lo llevaron a integrar la Selección Argentina que disputó el Mundial de Alemania 1974, donde participó en cinco partidos y convirtió un gol.

Después de su primera etapa en Huracán, continuó su carrera en el fútbol alemán y regresó al Globo en 1978. También jugó en Estados Unidos y Colombia antes de retirarse como futbolista en 1983.

Huracán lo despidió a través de sus redes sociales oficiales. Foto: Noticias Argentinas

Su trayectoria como entrenador y presidente de Huracán

Después de dejar las canchas, Babington continuó vinculado al fútbol como director técnico y dirigente. En Huracán consiguió ascensos a Primera División como entrenador, mientras que también dirigió a otros equipos argentinos.

Posteriormente asumió la presidencia del Globo, cargo que ocupó hasta 2011, gestión dirigencial que estuvo atravesada por dificultades institucionales y controversias judiciales.

Su fallecimiento representa la despedida de uno de los protagonistas del histórico campeonato de 1973 y de una generación que sin dudas marcó al fútbol argentino.