Festejo fallido de Rosario Central y aclaración: el relator señalado rompió el silencio y publicó el audio completo de la transmisión

Festejo fallido de Rosario Central en la Tabla Anual. Foto: Captura de video.

El pasado sábado se vivió un momento insólito en el Gigante de Arroyito, cuando hinchas y jugadores de Rosario Central festejaron el título de la Tabla Anual cuando Boca daba la vuelta olímpica en La Bombonera.

El apuntado por el festejo fallido fue Jesús Emiliano, relator de Radio 2, quien estuvo a cargo de la transmisión del partido del Canalla.

Luego de acusaciones y amenazas, el relator rompió el silencio e hizo un descargo para explicar la situación y compartir el audio completo de la transmisión.

El mismo sábado, surgió en las redes sociales un audio editado que indicaba que en la transmisión se había informado que el tanto del ecuatoriano había sido anulado, generando la reacción de los hinchas y jugadores.

Transmisión de la definición de la Tabla Anual.

Sin embargo, el audio completo de Radio 2 muestra otra secuencia de los acontecimientos. Según explicó el periodista, el festejo ya se había desatado cuando se produjo el intercambio con el cronista que estaba en la Bombonera.

La noticia que no fue y el festejo en el Gigante

La definición de la Tabla Anual 2026 dejó una escena insólita en el Gigante de Arroyito: los jugadores e hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber que Boca acababa de convertir el gol que les arrebataba el primer puesto. El equipo rosarino había derrotado 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y celebraba junto a su público, cuando Enner Valencia marcó el 1 a 0 ante Defensa y Justicia de manera agónica en el minuto final para consagrar al Xeneize.

El partido en Rosario había terminado y los futbolistas del Canalla comenzaron a celebrar frente a las tribunas. Algunos se subieron al alambrado para compartir la alegría con los simpatizantes, mientras otros hinchas ingresaron al campo de juego.

Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del gol agónico de Boca. Foto: Captura ESPN

Las imágenes de la transmisión de ESPN mostraron una celebración que se prolongó durante varios minutos pese a que el resultado en La Bombonera ya había cambiado la definición del campeonato.

La particularidad fue que mientras Rosario Central festejaba, todavía desconocía lo ocurrido en el partido de Boca. Cuando finalmente llegó la noticia del gol de Valencia, quedó confirmado que el equipo rosarino había perdido la posibilidad de quedarse con el bicampeonato de la tabla anual.