Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos

Alexander Darchiev Foto: NA

Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, murió repentinamente a los 66 años, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

“Los directivos y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anuncian con profundo pesar que Alexander Nikitich Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Estados Unidos de América, falleció repentinamente el 11 de noviembre”, señaló el ministerio en un comunicado.

La cancillería no precisó la causa de la muerte ni el lugar donde falleció el diplomático

El ministerio describió a Darchiev como un “diplomático distinguido, un líder experimentado, un valioso colega y mentor”, y añadió que prestó servicio en una de las áreas más críticas de la política exterior de Rusia.

Alexander Darchiev Foto: EFE

Darchiev había asumido como embajador ruso en Estados Unidos en marzo de 2025, en medio de un período de acercamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su nombramiento llegó luego de que el cargo permaneciera vacante desde octubre de 2024.

Diplomático de carrera, inició su trayectoria en la década de 1990 y ocupó diversos cargos dentro del servicio exterior ruso. Durante años trabajó en la embajada rusa en Washington y también encabezó la misión diplomática de Moscú en Canadá. Además, se desempeñó como subdirector del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores ruso.