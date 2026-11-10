ANSES: cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

Calendario de pago de las PNC de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció el calendario de pagos de noviembre de 2026 para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC). Como ocurre todos los meses, los depósitos se realizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Los pagos se concentran durante la segunda semana del mes y contemplan el aumento del 1,93%, correspondiente a la actualización de los haberes previsionales según la inflación de septiembre, que fue del 1,9%. Para calcular el incremento se considera el índice de precios con dos decimales.

Calendario de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez. Foto: Foto generada con IA

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026

Los titulares de las PNC reciben sus haberes entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre. El cronograma de la Anses quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de la plataforma Mi Anses, con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de Anses en noviembre de 2026

Con la actualización del 1,93%, los haberes previsionales tuvieron un nuevo ajuste. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos.

Los montos de noviembre quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $444.158,45, más un bono de $70.000. El total alcanza los $514.158,45 .

Jubilación máxima: $2.988.765,84, sin bono adicional.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $355.326,76, más $70.000 de bono. El total es de $425.326,76 .

PNC por invalidez y vejez: $310.910,91, más $70.000 de bono. El total asciende a $380.910,91.

La actualización también alcanza a las prestaciones contributivas previsionales, la PUAM y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones.

Cómo se paga el bono de $70.000 de Anses en noviembre

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024. La Anses lo deposita junto con los haberes mensuales y está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, las PNC y la PUAM.

Pago del bono de $70.000. Foto: Freepik.

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, el refuerzo se entrega de manera proporcional. El objetivo es que ningún beneficiario que reúna las condiciones establecidas supere el tope de $514.158,45 entre su haber y el bono.

De esta manera, el refuerzo permite complementar los ingresos de los sectores previsionales de menores haberes, mientras continúa el esquema de actualización mensual vinculado con la evolución de los precios.