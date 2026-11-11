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Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

Stanley Black & Decker puso fin a más de una década de producción de discos abrasivos en Justo Daract, San Luis. Los empleados tomaron pacíficamente la planta y reclaman el pago de las indemnizaciones, mientras la compañía asegura que continuará operando en el país.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Stanley Black & Decker puso fin a más de una década de producción de discos abrasivos en Justo Daract, San Luis. Los empleados tomaron pacíficamente la planta y reclaman el pago de las indemnizaciones, mientras la compañía asegura que continuará operando en el país.
Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo. Foto: stanleyblackanddecker.com
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La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker confirmó el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en Justo Daract, provincia de San Luis, y la desvinculación de los 61 trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento. La fábrica producía discos abrasivos destinados al corte de hierro y pulido de soldaduras para los segmentos industrial, profesional y doméstico.

Según explicó la compañía, la decisión responde a una pérdida sostenida de competitividad derivada del avance de las importaciones y de las dificultades para sostener sus mercados de exportación. A pesar del cierre, la firma aseguró que continuará operando en la Argentina y afirmó que su presencia en el país “no está en discusión”.

Cierre de la planta de Stanley Black & Decker en San Luis

A través de un comunicado oficial, la compañía informó que la planta de Justo Daract dejará de operar luego de más de una década de actividad. El establecimiento era uno de los centros de producción de discos abrasivos de la firma en el país y abastecía tanto al mercado interno como a distintos destinos de la región.

La empresa indicó que el cierre implica la desvinculación de la totalidad de la plantilla laboral, compuesta por 61 trabajadores. No obstante, remarcó que mantendrá sus operaciones comerciales en Argentina y que continuará trabajando con distribuidores, socios estratégicos y clientes locales.

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Stanley Black & Decker puso fin a más de una década de producción de discos abrasivos en Justo Daract, San Luis. Los empleados tomaron pacíficamente la planta y reclaman el pago de las indemnizaciones, mientras la compañía asegura que continuará operando en el país.
La multinacional Stanley Black & Decker confirmó el cierre de su planta industrial ubicada en Justo Daract. Foto: stanleyblackanddecker.com

Desde Stanley Black & Decker aseguraron además que se encuentran enfocados en garantizar una transición ordenada para los empleados afectados. En ese sentido, sostuvieron que ofrecieron el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes y que brindarán asistencia para facilitar la reinserción laboral de quienes perdieron sus puestos de trabajo.

Importaciones y crisis industrial: las razones detrás de la decisión

El cierre de la planta responde a una combinación de factores económicos y comerciales que fueron deteriorando la viabilidad del negocio. Fuentes vinculadas al sector señalaron que la empresa enfrentaba una competencia cada vez más intensa de productos importados, especialmente provenientes de China, que presionaban sobre los precios tanto en Argentina como en otros mercados de la región.

Uno de los principales destinos de la producción de Justo Daract era Brasil. Sin embargo, el enfriamiento de ese mercado redujo significativamente las oportunidades de exportación. Frente a ese escenario, la compañía intentó redireccionar parte de su producción hacia el mercado argentino, aunque los resultados no fueron suficientes para sostener la actividad.

Stanley Black & Decker puso fin a más de una década de producción de discos abrasivos en Justo Daract, San Luis. Los empleados tomaron pacíficamente la planta y reclaman el pago de las indemnizaciones, mientras la compañía asegura que continuará operando en el país.
El cierre de la planta en San Luis responde a una combinación de factores económicos y comerciales. Foto: stanleyblackanddecker.com

La situación se agravó por la fuerte caída registrada en el sector de la construcción, una actividad estrechamente vinculada al uso de los discos abrasivos fabricados por la planta. El freno de la obra pública y la menor demanda de maquinaria para construcción redujeron el consumo de estos productos, afectando aún más la rentabilidad de la operación.

Trabajadores toman la fábrica y reclaman indemnizaciones

La noticia del cierre tomó por sorpresa a los empleados. Según trascendió, los trabajadores se enteraron de la decisión al llegar a la planta, donde fueron recibidos por personal de seguridad, abogados y representantes de Recursos Humanos encargados de comunicar oficialmente los despidos.

Tras conocerse la medida, los 61 trabajadores permanecieron dentro del establecimiento en una toma pacífica. El objetivo de la protesta es garantizar el cobro total de las indemnizaciones y evitar cualquier posible incumplimiento por parte de la compañía en el proceso de desvinculación.

Stanley Black & Decker puso fin a más de una década de producción de discos abrasivos en Justo Daract, San Luis. Los empleados tomaron pacíficamente la planta y reclaman el pago de las indemnizaciones, mientras la compañía asegura que continuará operando en el país.
El objetivo de la protesta en la planta es garantizar el cobro total de las indemnizaciones en un solo pago. Foto: stanleyblackanddecker.com

El conflicto gira principalmente en torno a la modalidad de pago de las compensaciones. Mientras la empresa habría planteado la posibilidad de abonarlas en dos cuotas, el gremio exige que se realice un único desembolso por el total correspondiente. La protesta se mantiene como una medida de presión mientras continúan las negociaciones entre las partes.

La historia de la inversión y el contexto de la industria metalúrgica

La planta de Justo Daract había sido inaugurada en 2013 como parte de una inversión cercana a los 100 millones de pesos realizada por Stanley Black & Decker para fortalecer su presencia productiva en Argentina. El proyecto apuntaba a sustituir importaciones que hasta entonces provenían principalmente de Alemania y Taiwán, además de abastecer a mercados regionales como Brasil, Chile y Uruguay.

Durante los primeros años, la estrategia permitió expandir la producción y aprovechar la demanda regional. Sin embargo, con el paso del tiempo, la combinación de una menor actividad económica en mercados clave y el crecimiento de la competencia importada fue erosionando la competitividad de la instalación.

El cierre se produce en un contexto complejo para la industria nacional. De acuerdo con datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector acumuló una caída del 5,3% entre enero y septiembre de 2026 y funciona con apenas el 40,2% de su capacidad instalada, uno de los niveles más bajos de la última década.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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