Horror en Brasil: asesinaron a puñaladas al padre de un futbolista y Neymar le prestó su avión

La foto que subió Rony para despedir a su padre. Foto: Instagram/rony7oficial

Una tragedia sacudió al plantel de Santos y al fútbol brasileño. Marigerson Barbosa Carneiro, padre del delantero Rony, fue asesinado este lunes en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará. Tenía 72 años y murió después de recibir una puñalada en el cuello. Por el crimen, una mujer de 48 años fue detenida como sospechosa.

El episodio ocurrió cerca de las 15.30 en el barrio Novo. Según las primeras informaciones policiales, los efectivos llegaron al lugar tras recibir una denuncia por una agresión con arma blanca. Allí encontraron a la víctima y detuvieron en flagrancia a Selma Soares Cordovil, señalada como presunta autora del homicidio.

Durante el procedimiento, las autoridades también secuestraron una cuchilla de aproximadamente 20 centímetros que habría sido utilizada en el ataque. La investigación quedó a cargo de la Policía Civil, que deberá establecer las circunstancias y los motivos del enfrentamiento.

El posteo de Rony para despedir a su padre. Foto: Instagram/rony7oficial

Cómo fue el asesinato del padre de Rony

De acuerdo con el reporte policial, el crimen se habría producido después de una discusión. Por el momento, no trascendieron detalles concluyentes sobre el origen del conflicto ni sobre la relación entre la víctima y la mujer detenida.

La noticia provocó un fuerte impacto en Rony, quien recibió rápidamente el apoyo de sus compañeros y de la dirigencia de Santos. El club le dio autorización para ausentarse de los entrenamientos y viajar hasta Pará para acompañar a sus familiares en este difícil momento. En medio de la conmoción, Neymar tuvo un gesto especial con el delantero y puso su avión privado a disposición de Rony y su familia para facilitar el traslado.

El mensaje de Rony y el gesto de Neymar

El futbolista utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la muerte de su padre y agradecer el acompañamiento recibido por parte de Santos, el cuerpo técnico encabezado por Cuca y sus compañeros. “Hoy recibí una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre”, escribió al comenzar su publicación.

Además, manifestó su tristeza y apeló a su fe para afrontar la pérdida. “Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero sigo firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que Él nos dará fuerzas para pasar este momento difícil”, agregó.

El atacante también destacó especialmente la ayuda de Neymar: “Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje”.

Por último, dejó en claro que su prioridad será permanecer cerca de sus seres queridos: “En este momento, mi deseo es estar al lado de mi familia, honrar la memoria de mi padre y encontrar fuerzas para seguir adelante”.

Neymar puso a disposición su avión privado para Rony y su familia. Foto: REUTERS

Cuándo volverá Rony a jugar en Santos

Por ahora, no hay una fecha definida para el regreso del delantero a los entrenamientos. La institución le comunicó que podrá permanecer junto a su familia durante el tiempo que considere necesario, sin presiones para reincorporarse.

En la temporada 2026, Rony disputó 47 partidos con Santos entre el Brasileirao, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. Marcó cinco goles y su última aparición fue el 2 de noviembre ante Bragantino, cuando ingresó durante los últimos 11 minutos.

Aunque Santos pelea por conseguir una clasificación a la Copa Sudamericana 2027, el club dejó en claro que, ante la tragedia familiar, la prioridad es acompañar al futbolista.