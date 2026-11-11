Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján: “Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia”

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján. Foto: Captura

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, participó este miércoles de la misa que el Papa León XIV brindó en Luján. En sus redes sociales, contó cómo fue su experiencia ante el Santo Padre y expresó: “Agradezco a Dios y a la vida la posibilidad y la dicha de haber sido uno de los millones de argentinos que estuvo presente en este día histórico”.

“El Papá León celebró una hermosa Misa en la casa de la Madre de todos: Nuestra Señora de Luján”, comentó el jefe comunal en su cuenta de Instagram, donde sumó un video con postales del evento.

Y sumó: “Nos dejó una frase que va a retumbar en nuestros corazones por mucho tiempo: ‘Argentina, levántate y camina’… Agradezco a Dios y a la vida la posibilidad y la dicha de haber sido uno de los millones de argentinos que estuvo presente en este día histórico”.

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján. Video: Instagram @gamenendez

“Fueron cuatro días inolvidables con todo un Pueblo compartiendo con nuestro Santo Padre una agenda social que la Argentina necesita más que nunca. Todos unidos en las calles, con el brillo de la esperanza volviendo a instalarse en nuestras mirada que deben dejar de ver al otro como enemigo, somos hermanos, hijos de la misma Patria”, sumó Menéndez.

Y cerró: “Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia sin olvidarnos de nadie. Que la Argentina abrace, cobije y cuide a cada uno de sus integrantes”.