La reacción de los mercados tras las elecciones en Buenos Aires: fuertes caídas de las acciones argentinas y suba del dólar y el riesgo país

Luego del resultado de los comicios bonaerenses, los mercados dieron las primeras señales.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

La primera jornada de los mercados luego del resultado de las elecciones legislativas de Buenos Aires genera incertidumbre. En el inicio del día, el Riesgo País escaló por encima de los 1.000 puntos, debido al descenso en el precio de los bonos de la deuda pública. Además, hay una fuerte caída en las acciones y un aumento en el valor del dólar.

El dólar oficial se ubicó en $1.460, con una suba del 5,80%, mismo porcentaje que se elevó el dólar tarjeta, que escaló a $1.898. El Dólar MEP escaló un 4%, para ubicarse en los $1.440 y el CCL opera en $1.435, tras la suba del 3,40%

Las acciones argentinas que operan en Wall Street también sintieron el golpe: el comienzo tuvo bajas de hasta 23,59%, con el Grupo Financiero Galicia (GCAL) como el principal afectado.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Otras marcas que cayeron son BBVA Argentina (BBAR) con 15,90% cada una. En una sintonía similar, Supervielle (SUPV) descendió 16,85% y Banco Macro (BMA) 17,57%.

El mercado mostró también la caída de marcas como Transportadora de Gas del Sur (TGS), YPF, Loma Negra (LOMA), Vista Energy (VIST) y Central Puerto (Cepu), todas con entre 17 y 13% de caída.

La desconfianza de los mercados ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

Este salto del ponderador del Riesgo País era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.

Con respecto a los bonos en dólares, las caídas mostradas fueron del 8% para el Global 2025 y del Global 2041 y el Global 2046.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.