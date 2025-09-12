Emiten nuevos billetes de 20 y 100 dólares: cómo es el diseño y qué pasa con los que tengo

El billete de 20 dólares se emplea con mayor frecuencia en transacciones cotidianas, mientras que el de 100 dólares suele ser elegido por quienes prefieren ahorrar en efectivo.

Nuevos billetes de 20 y 100 dólares. Foto: REUTERS

La Oficina de Grabado e Impresión anunció que se llevará a cabo un rediseño de los billetes de 20 y 100 dólares como parte de un plan de nuevas impresiones.

Esto es de suma importancia dado que el billete de USD 20 es el más utilizado para transacciones diarias, mientras que el de USD 100 es preferido por quienes buscan ahorrar en efectivo.

Modificaciones en el diseño del billete de 100 dólares. Foto: REUTERS

En un contexto de amenazas cada vez más sofisticadas por parte de falsificadores, el rediseño de los billetes tiene como objetivo principal la mejora de su seguridad. Es por eso que se integraron nuevas tecnologías y características de seguridad que dificultan la creación de copias fraudulentas.

Este plan a largo plazo tiene como objetivo modernizar la moneda de Estados Unidos y reducir el riesgo de falsificación. Igualmente, todos los billetes mantendrán su valor nominal y continuarán siendo de curso legal: la sustitución de billetes deteriorados se llevará a cabo de manera automática a través de las instituciones bancarias al momento de ser depositados.

El proceso de diseño y prueba incluye la preparación de más de 10 millones de máquinas de equipos de billetes a nivel global, asegurando que los nuevos ejemplares sean aceptados sin problemas.

Dólares. Foto: NA

De acuerdo con el cronograma establecido por la Reserva Federal, los nuevos billetes de USD 20 comenzarán a circular en 2030, seguidos por los de USD 100 en 2034.

Sacan de circulación los billetes de 20, 50 y 100 dólares: cuál es la fecha límite para cambiarlos

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) realizará un importante proyecto de modernización de todos sus billetes, por lo que cambiarán los de 20, 50 y 100 dólares. La FED señala que el proyecto es a largo plazo y se extenderá por los próximos 15 años. Por ello, cada billete cuenta con un tiempo determinado para ser reemplazado por su nuevo diseño.

En este marco, en Argentina se suman al operativo de renovar los dólares utilizados. El Banco Central (BCRA) informó que aceptarán los dólares de “cara chica” para ser intercambiados hasta el próximo martes 31 de diciembre.

Lo planteado por la FED señala las siguientes fechas para la renovación de sus billetes de 5, 20, 50 y 100 dólares: