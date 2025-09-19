Caputo defendió el plan económico del Gobierno: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

El ministro de Economía brindó una entrevista en la que buscó llevar tranquilidad a los mercados.

Luis Caputo. Foto: NA/Juan Vargas

Luis Caputo, ministro de Economía, se expresó luego de una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió reservas para contener el precio del dólar mayorista. En busca de llevar tranquilidad a los mercados, el funcionario indicó que “no nos vamos a mover del programa económico”.

Y remarcó: “Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”. El titular de Hacienda participó de una entrevista en el canal de streaming Carajo.

Caputo mencionó también: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así“. Por esto mismo, dejó otro mensaje para el mercado: “Hay suficientes dólares para todos”.

A su vez, el funcionario nacional aseguró que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de la deuda de los meses de enero y julio del 2026, tratando de llevar tranquilidad hacia los mercados, luego de que hayan registrado bajas en acciones y bonos argentinos superiores al 14%.

Dirigido al mercado, señaló que “no tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, sostuvo Caputo, quien agregó: “Ya lo vamos a anunciar”.

La entrevista al titular del Palacio de Hacienda surge en un contexto de tensión cambiaria, luego de que el Banco Central saliera a vender US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista.

Sumado a las que vendió el miércoles (US$53 millones), se registró un saldo negativo total de US$432 millones para contener al mayorista en el sistema de bandas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Actualmente, ese techo está posicionado en los $1.474,83, mientras que queda en $948,76 para el piso.

En paralelo, tanto acciones como bonos se desplomaron y el riesgo país superó los 1.400, posicionándose en 1.453 puntos básicos, una suba de 24,5% en el día.

Caputo habló de las elecciones legislativas nacionales 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió esta noche a las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, y aseguró que si La Libertad Avanza (LLA) se consagra ganadora, va a significar que “la gente quiere mantener el rumbo”.

“Si gana LLA, significa que la gente quiere mantener el rumbo. Es un mensaje para los políticos”, señaló Caputo.

A su vez, se mostró confiado y afirmó que la composición del Congreso Nacional “va a cambiar fuertemente”.