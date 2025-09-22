El Encargado: ponen a la venta un departamento en el lujoso edificio que se hizo famoso gracias a la serie

Se trata de una vivienda de casi 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con nueve ambientes y detalles poco habituales en la zona.

El penthouse del edificio que aparece en la tercera temporada de El Encargado. Foto: Martín Pinus Real Estate

La cuadra de Arribeños al 1600, en el corazón de Belgrano, ya era conocida por ser el telón de fondo principal de El Encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella. Ahora, uno de los edificios de esa misma calle volvió a llamar la atención: salió al mercado un exclusivo penthouse dúplex con pileta, quincho y terraza propia, ubicado en Arribeños 1682/1684, edificio que también fue utilizado como locación en la tercera temporada de la ficción.

La producción de El Encargado estuvo a cargo de Disney+ a través de Star Original Productions, con dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat y guion de Andrés Duprat. En la historia, Francella interpreta a Eliseo, un portero que construye un entramado de poder sobre el consorcio y los vecinos, donde nada se mueve sin su autorización. Su astucia y capacidad de manipulación lo convierten en el personaje central y en la pieza clave de la serie.

Así es el departamento que aparece en la serie El Encargado, ubicado en Arribeños 1684, Belgrano. Video Facebook Martín Pinus Real Estate.

En la tercera temporada se sumaron figuras como Daniel Aráoz, que da vida a Froilán Ravarotto, un personaje fundamental en los nuevos capítulos; Gastón Cocchiarale como Miguel, el joven asistente que se transforma en la mano derecha de Eliseo; Moro Anghileri en el papel de Paola, la niñera del edificio; y Darío Barassi como Gabriel, un encargado de seguridad de un consorcio cercano que cruza caminos con el protagonista. El rodaje en Belgrano reforzó la impronta porteña que atraviesa toda la trama.

El área de acceso al edificio en El Encargado donde está el penthouse que salió en venta. Foto: Captura Disney+

El atractivo de la propiedad

El interés por el exclusivo penthouse que aparece en la temporada 3 de El Encargado no solo pasa por el vínculo con la serie, sino también por las características del inmueble. Se trata de un departamento de casi 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con nueve ambientes y detalles poco habituales en la zona. El precio ronda los US$3100 por metro cuadrado, lo que lo ubica entre los más cotizados del corredor norte.

El penthouse del edificio que aparece en la tercera temporada de El Encargado. Foto: Martín Pinus Real Estate

En la primera planta, de estilo clásico, predominan los pisos de madera y los espacios amplios: living con chimenea, comedor formal y un área social separada de la parte privada. Allí se encuentra una master suite con vestidor, otra suite secundaria y dos dormitorios que comparten un baño. La cocina, independiente y de gran tamaño, conecta con el comedor principal y con un espacio de uso diario. También incluye lavadero, toilette y dependencia de servicio.

El segundo piso está pensado como área de recreación: tiene un dormitorio en suite, un playroom, quincho con parrilla cubierta y una terraza con pileta propia. Además, cuenta con doble acceso, lo que le otorga mayor independencia y funcionalidad.

El penthouse del edificio que aparece en la tercera temporada de El Encargado. Foto: Google Maps.

Es una propiedad ideal para las familias que se mudan de casas a departamentos, ya que les permite conservar rutinas vinculadas a la vida en hogares con jardín, como reuniones con amigos o fines de semana de pileta, sin resignar la comodidad y los servicios de la ciudad.