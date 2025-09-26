Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio de los financieros y el parelelo?

En la última jornada de la semana, los mercados continúan operando. Conocé todos los detalles en la nota.

Dólares. Foto: Freepik

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este viernes 26 de septiembre a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta.

El dólar mayorista se vende con un valor de $ 1.328 y $ 1.337 para ambas puntas.

Moneda estadounidense Foto: NA

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas ronda con valores de $1.305 y $1.354.

En tanto, el MEP cotiza en $ 1.376 y el Contado con Liquidación en $ 1.403.

Cotizacion del dólar el 26/09/2025 Foto: @RavaBursatil

Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.395 y $1.410 para ambas cotizaciones.

En tanto, el riesgo país se ubica en 956 puntos.