Caen los plazos fijos: ¿cuánto interés se obtiene con un depósito de $1 millón?

Las principales instituciones bancarias ofrecen tasas de interés que incluso no son competitivas respecto de la inflación. Llamado de atención para los pequeños ahorristas.

¿Qué interés ofrece el plazo fijo a finales de septiembre 2025? Foto: NA.

Una vez más, el panorama de los ahorristas se vio alterado en el mes de septiembre por la abrupta caída de los intereses que ofrecen los plazos fijos de los diferentes bancos.

En su conjunto, el sistema bancario redujo los rendimientos ofrecidos por estas colocaciones, tanto en bancos públicos como privados, grandes y pequeños. El fenómeno afecta a inversores minoristas y genera incertidumbre en un contexto económico donde preservar el valor del dinero frente a la inflación sigue siendo un desafío central.

El interés que ofrecen los plazos fijos. Foto: NA.

En apenas dos semanas, los recortes se propagaron con rapidez. El Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, bajó su Tasa Nominal Anual (TNA) del 47% al 36%, lo que reduce sensiblemente el interés devengado por un depósito a 30 días. Bajo estas condiciones, un plazo fijo de $1.000.000 rinde hoy apenas $1.029.589,04, lo que refleja un rendimiento mensual real negativo frente a la inflación proyectada.

Los 10 principales bancos en Argentina y los intereses de plazo fijo

La tendencia fue replicada por otros bancos de gran volumen. El detalle es el siguiente:

Banco Comafi : TNA del 37% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.030.246,58 .

Banco de la Nación Argentina : TNA del 36% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.029.589,04 .

Banco Macro : TNA del 35,50% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.029.197,26 .

Banco Galicia : TNA del 35,25% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.028.996,58 .

Banco ICBC : TNA del 35,15% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.028.865,75 .

Banco Santander : TNA del 35% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.028.767,12 .

Banco BBVA : TNA del 35% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.028.767,12 .

Banco de la Provincia de Buenos Aires : TNA del 34% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.027.945,21 .

Banco Credicoop : TNA del 34% . Si se deposita $1.000.000 rinde $1.027.945,21 .

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: TNA del 31%. Si se deposita $1.000.000 rinde $1.025.479,45.

En promedio, la baja de tasas fue de 6,6 puntos porcentuales desde el 15 de septiembre, afectando tanto a bancos tradicionales como fintechs y compañías financieras. La tendencia no mostró excepciones: ninguna entidad del relevamiento elevó sus tasas en las últimas tres semanas, lo que indica una política de contracción generalizada de los rendimientos ofrecidos.

Las diferentes tasas de los plazos fijos. Foto: NA/Damián Dopacio.

Por ende, la necesidad de los pequeños ahorristas pasa por renovar las estrategias y modificar las opciones tradicionales que en la actualidad rinden menos que antes y, en muchos casos, por debajo de la inflación.

Asimismo, la heterogeneidad de propuestas obliga a comparar cuidadosamente antes de inmovilizar fondos, ya que la brecha entre la mejor y la peor opción puede impactar directamente en el poder adquisitivo de los ahorros.