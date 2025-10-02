De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en octubre 2025
En octubre 2025, la tarjeta SUBE se actualizó con nuevos montos establecidos por el Ministerio de Transporte.
Al utilizar esto también debemos tener en cuenta el saldo negativo, un crédito que se descuenta automáticamente en la próxima recarga y permite viajar aun cuando la tarjeta no tenga saldo suficiente.
Saldo negativo de la SUBE en octubre 2025
- $1.200: para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense
- $650: para los trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el Tren del Valle en Neuquén
- $480: en la línea de tren Urquiza, que mantiene este valor hasta completar la modernización de sus molinetes
Cómo cargar saldo en la SUBE
La carga se puede hacer en kioscos, estaciones y terminales automáticas, pero también existen opciones más prácticas como:
- Aplicaciones móviles
- Homebanking
- Billeteras virtuales
- Cajeros automáticos
En caso de hacer una carga electrónica, es necesario acreditar el saldo antes de viajar. Esto puede hacerse desde la app SUBE si tu teléfono tiene tecnología NFC, o bien en terminales automáticas distribuidas en diferentes puntos del país.
Además, ya se encuentra habilitada la función de “carga a bordo” en colectivos: al apoyar la tarjeta en la validadora del vehículo, también se puede acreditar el saldo sin necesidad de hacer otro trámite.
Nuevas tarifas desde octubre en el transporte público
A partir del próximo mes, los boletos mínimos quedarán establecidos de la siguiente manera:
- Colectivos de CABA: $546,51 con SUBE registrada.
- Colectivos de AMBA: $550,09 con SUBE registrada.
- Subte: $1.112,77 con SUBE registrada.
- Premetro: $389,46 con SUBE registrada / $619,26 sin registrar.
Cuánto costará en octubre 2025, según la cantidad de viajes
El subte porteño, operado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), también se ajustará un 3,9%. Las tarifas varían de acuerdo al número de viajes mensuales y al estado de registro de la tarjeta SUBE:
- Hasta 20 viajes mensuales: $1.112,77 con SUBE registrada; $1.769,22 con SUBE no registrada.
- De 21 a 30 viajes: $890,21 con SUBE registrada; $1.415,37 con SUBE no registrada.
- De 31 a 40 viajes: $778,94 con SUBE registrada; $1.238,54 con SUBE no registrada.
- Más de 41 viajes: $667,66 con SUBE registrada; $1.061,58 con SUBE no registrada.