La tasa de interés de plazo fijo subió al 53%: uno por uno, cuánto paga cada banco

La competencia suma opciones con rendimientos que exceden la oferta de algunos bancos tradicionales de primer nivel. Cuánto paga cada entidad en medio del salto de la tasa de plazo fijo al 53%.

Para quienes tienen ahorros en pesos, este nuevo escenario una mayor atención.

Las tasas de interés para plazos fijos en Argentina registraron una subida notable, llegando en algunos casos hasta 53% nominal anual. Este movimiento refleja una respuesta del mercado ante la inflación persistente y la búsqueda de alternativas de resguardo para el ahorro en pesos. El listado completo de cuánto paga cada banco.

La variación no es homogénea: cada banco ofrece diferentes tasas según plazos, montos mínimos y condiciones. Algunos bancos más pequeños o cooperativas aparecen con tasas más agresivas para captar depósitos, mientras que las entidades más grandes ajustan con montos más ajustados y condiciones. Estos cambios impactan directamente en cómo los ahorristas perciben la posibilidad de “defender” sus pesos en un contexto de incertidumbre económica.

Cuánto paga cada banco. Foto: Banco Provincia

Esta competencia entre entidades genera un efecto de escalada: al ofrecer tasas más altas, unos presionan a otros para ajustar sus propias condiciones. Al mismo tiempo, para un ahorrista promedio se vuelve un ejercicio de elegir ventana de tiempo, monto mínimo y plazo para obtener el mejor resguardo posible.

La suba de tasas pueden significar un costo: los depósitos caros debilitarían la rentabilidad bancaria, encarecerían el crédito y, si la inflación no baja, consumiría margen operativo. Por este motivo es que algunos bancos eligen tasas más moderadas, equilibrando entre captar depósitos y mantener sostenibilidad.

Para quienes tienen ahorros en pesos, este nuevo escenario exige una mayor atención, ya que no basta elegir la tasa más alta sino también mirar plazos, condiciones, comisiones y riesgos de reinversión ajustándose a un panorama volátil de la economía.

Subió la tasa de interés al 53: cuánto paga cada banco

Banco de la Nación Argentina

TASA: 41,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.033.698,63

Banco Santander Argentina S.A.

TASA: 35,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.028.767,12

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

TASA: 43,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.035.342,47

Banco de la Provincia de Buenos Aires

TASA: 37,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.030.410,96

Cuenta DNI (Banco Provincia)

TASA: 48,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.039.452,05

Banco BBVA Argentina S.A.

TASA: 39,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.032.054,79

Banco Macro S.A.

TASA: 44,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.036.164,38

Banco Credicoop Cooperativo Limitado

TASA: 39,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.032.054,79

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.

TASA: 41,45

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.034.068,49

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

TASA: 35,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.028.767,12

Banco Bica S.A.

TASA: 52,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.042.739,73

Banco CMF S.A.

TASA: 52,50

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.043.151,72

Banco Comafi Sociedad Anónima

TASA: 40,50

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.033.287,67

Banco de Corrientes S.A.

TASA: 44,50

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.036.575,34

Banco de Formosa S.A.

TASA: 30,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.024.657,53

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.

TASA: 46,50

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.038.232,88

Banco del Chubut S.A.

TASA: 39,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.032.054,79

Banco del Sol S.A.

TASA: 44,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.036.164,38

Banco Dino S.A.

TASA: 38,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.031.232,88

Banco Hipotecario S.A.

TASA: 46,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.037.835,62

Banco Julio Sociedad Anónima

TASA: 37,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.030.410,96

Banco Mariva S.A.

TASA: 48,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.039.452,05

Banco Masventas S.A.

TASA: 30,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.024.657,53

Banco Meridian S.A.

TASA: 49,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.040.273,97

Banco Provincia de Tierra del Fuego

TASA: 39,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.032.054,79

Banco VOII S.A.

TASA: 53,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.043.561,64

Bibank S.A.

TASA: 40,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.032.876,71

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.

TASA: 48,00

Intereses si se invierte 1 millón de pesos: 1.039.452,05

Reba Compañía Financiera S.A.