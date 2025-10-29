Se desinfla el dólar: a cuánto cotiza hoy miércoles 29 de octubre

El mercado aguarda novedades sobre las reformas del gobierno de Javier Milei. La cotización del dólar este miércoles 29 de octubre.

El dólar mostró una baja generalizada comparado con los valores de días anteriores en el marco del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas. A cuánto cerró para la compra y venta en el Banco Nación y el número del blue en la jornada del miércoles 29 de octubre.

El dólar oficial cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista retrocedió a $1.492, con el mercado atento a posibles intervenciones del Banco Central.

El dólar blue cayó a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, y los financieros también se movieron en baja: el MEP se ubicó en $1.540,50 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.558,73.

Tras el triunfo de La Libertad Avanza, los inversores esperan anuncios sobre el paquete de reformas económicas que el presidente Javier Milei planea enviar al Congreso.

JP Morgan cambió las previsiones del riesgo país y el dólar tras la victoria del oficialismo en las elecciones

En primer lugar, el informe que actualiza las previsiones señala que el riesgo país puede descender más de 440 puntos en los próximos meses. De esta manera, su valor quedaría alrededor de las 650 unidades, teniendo en cuenta que el viernes 24 de octubre cerró en 1.081.

En detalle, el documento publicado apunta que “el rendimiento EMBIGD de Argentina podría bajar 440 puntos básicos para llegar al 10,2% mínimo alcanzado el 9 de enero de 2025 y aún estaría 170 y 206 puntos básicos por encima de Egipto y Pakistán, respectivamente”.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

Además, se refirió al dólar al explicar que “el enfoque principal se desplazará ahora al marco cambiario”. En este contexto, el banco advirtió que habrá especial atención a las acciones y señales del Gobierno acerca de la acumulación de reservas y la consistencia del plan económico.