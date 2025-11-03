Cómo adherirse al plan de la AGIP para acceder a una moratoria y regularizar deudas de impuestos vencidas

Las condiciones del plan destacan la posibilidad de acceder a una condonación de hasta el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios, y facilidades de pago en hasta 48 cuotas.

Moratoria para regularizar deudas de impuestos vencidas. Foto: Pixabay.

Desde el lunes 3 de noviembre de 2025, personas físicas y jurídicas tienen la posibilidad de ponerse al día con sus obligaciones tributarias de un modo flexible, sencillo y digital. Es que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) lanzaron una moratoria para regularizar deudas de impuestos vencidas hasta el 31 de agosto de 2025.

El nuevo régimen abarca impuestos como ABL, Patentes, Ingresos Brutos y Sellos, así como otras obligaciones administradas por AGIP, tanto en instancia administrativa como judicial. Esto incluye deudas judicializadas, sobre las que el plan contempla la suspensión de plazos procesales y, en caso de cancelación total, la extinción de la acción penal o infraccional derivada del régimen tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Foto: Archivo

El sistema está abierto durante un plazo de 90 días corridos (hasta el 31 de enero de 2026) y contempla beneficios particulares para quienes adhieran dentro de los primeros 30 días.

Beneficios para quienes se adhieran al plan de la AGIP

Durante el primer mes de vigencia de la moratoria, la condonación de intereses por pago contado alcanza el 100% para contribuyentes comunes y el 70% para quienes están incluidos en el Sistema para Grandes Contribuyentes. Además, si la opción elegida consiste en un plan de cuotas dentro de los primeros 30 días, el descuento en intereses llega al 70% para contribuyentes comunes y al 60% para grandes contribuyentes.

El plan permite adherirse con hasta 48 cuotas. La quita de intereses se reduce de forma progresiva según el tiempo de adhesión y el tipo de plan seleccionado, bajando desde el 70% hasta el 10% en los plazos más extensos o fuera del primer mes. La tasa de financiación es del 2% mensual para los contribuyentes comunes y sube al 3% mensual para el segmento de Grandes Contribuyentes.

Impuestos. Foto: Unsplash.

El valor mínimo de cada cuota será de $5.000, incluidos los intereses financieros. En todos los casos, el trámite se realiza de forma digital, desde el portal web oficial del organismo.

Al cancelar el total de la deuda, la acción penal, infraccional o delictual se extingue y se aplica también la condonación de sanciones.

Cómo adherirse al plan de regularización de AGIP

El procedimiento de adhesión a la moratoria se realiza exclusivamente en línea. La AGIP dispone un sistema que permite cumplir el trámite de modo completamente digital, mediante el Portal del Contribuyente. Los pasos para adherirse son:

usuario miBA nivel 3 para operar. Ingresar al sitio oficial de la AGIP y acceder al Portal del Contribuyente. Se debe contar conpara operar. Seleccionar la opción “Nueva Cuenta Corriente Tributaria” desde el menú principal del portal. Elegir la pestaña “Moratoria”. Desde allí, se puede visualizar el listado de obligaciones disponibles para regularizar. Revisar detalladamente las obligaciones tributarias que se encuentran en deuda. El sistema permite convalidar, modificar o incorporar aquellas que se pretenden incluir en el plan. Determinar la modalidad de adhesión: si se opta por pago al contado o por un plan de facilidades con cuotas de hasta 48 meses. En caso de seleccionar un pago en cuotas, informar el CBU correspondiente a la cuenta desde la que se debitarán los pagos mensuales. El sistema garantiza la carga y verificación de la cuenta bancaria de manera segura. Adherirse al sistema de Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) y a la boleta electrónica. En ambos casos, la plataforma verifica si el usuario ya se encuentra adherido previamente o requiere completar estos pasos para avanzar. Validar toda la información suministrada y confirmar la adhesión seleccionada, visualizando tanto el monto final de la deuda como la cantidad y el valor de las cuotas, según la opción elegida.

El proceso contempla el agregado o corrección de obligaciones y la solicitud de revisión de la deuda en caso de detectar inconsistencias antes de finalizar la adhesión.