Milei y los bancos están listos para el rescate financiero: esperan el visto bueno de Bessent

El presidente y los bancos argentinos se preparan para el rescate financiero y aguardan por el aval de Bessent para evitar un choque con el FMI.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

El presidente Javier Milei y los bancos argentinos ya están listos para el rescate financiero que se prepara, aunque el desembolso se encuentra en espera del aval del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para evitar un choque con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mandatario viajará en la tarde del miércoles 5 de noviembre a Miami para participar del American Business Forum y se especula con un encuentro con Jamie Dimon, director de J.P. Morgan, en el marco de un acuerdo bancario adicional que podría alcanzar los US$ 20.000 millones.

Javier Milei y Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarollo, Ilan Goldfajn. Foto: Presidencia

La tensión radica en que los bancos exigen prioridad en el pago en caso de default, lo que implicaría relegar al FMI en la jerarquía de acreedores.

Según el informe, Wall Street presiona por condiciones más estrictas en el crédito, como una tasa del 7-9% frente al 5% del FMI y plazos más cortos de 5–7 años, a cambio de aceptar colaterales como reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo cual implicaría un “crowding out” del organismo multilateral.

Desde el FMI advierten que sin una acumulación de reservas genuina y sin reformas estructurales “no hay más EFF” (Facilidad Extendida), según declaraciones de su directora ejecutiva.