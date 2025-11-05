Milei concretó una reunión con más de 100 diputados y senadores previo a la renovación de bancas en el Congreso

El encuentro con los legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza y el PRO tuvo lugar en Casa Rosada.

En el marco de la reconfiguración del Congreso. Foto: Prensa Presidencia

Javier Milei recibió a más de 100 diputados y senadores de La Libertad Avanza y el PRO entre los que se encontraban los nuevos ediles electos. El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada durante la mañana del miércoles 5 de noviembre.

El Ejecutivo prepara el desembarco de nuevos diputados y senadores en el Congreso tras la victoria en las elecciones legislativas. La reunión con más de 100 legisladores se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Si bien el llamado lo efectivizó la funcionaria, Milei fue quien lideró el encuentro con más de 120 personas en una foto que le permitirá reflejar la nueva composición violeta en ambas cámaras y proyectar nuevas reformas.

En el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Foto: Prensa Presidencia

El presidente lo hizo antes de la jura de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, que fue pasadas las 12 del mediodía, y antes de subirse al avión para viajar hacia Estados Unidos: el horario del vuelo es a las 15. Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.