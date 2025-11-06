Por qué los bancos están cerrados hoy jueves 6 de noviembre: qué pasa con los cajeros automáticos y cómo retirar efectivo

Las entidades no abrirán durante toda la jornada. Tampoco operarán las cámaras compensadoras. Conocé todos los detalles.

Bancos, cajeros automáticos. Foto: Banco Provincia

Este jueves 6 de noviembre las sucursales de todos los bancos de Argentina no abrirán para atención al público, debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario.

Tampoco operarán las cámaras compensadoras que actúan en la liquidación y compensación. Por lo tanto, las operaciones que tengan vencimiento el jueves se liquidarán el viernes 7 de noviembre.

Aun así, estarán habilitados los medios electrónicos como cajeros automáticos y home banking, además de sistemas digitales como: billeteras, pagos con transferencia y tarjetas de crédito o débito.

Cajero automático. Foto: Freepik.

¿Qué medios digitales operarán con normalidad el jueves 6 noviembre?

Aplicaciones : las apps oficiales de celular que tiene cada banco contienen las mismas funciones (o muy similares) que el home banking.

Billeteras electrónicas : a través de las billeteras digitales pueden hacerse transferencias, compras en comercios, pagos y recargas.

Cajeros automáticos : operan las 24 horas. Sin embargo, se recomienda no esperar a último momento para extraer efectivo ya que estarán con una demanda alta.

Extra Cash : es la opción de retirar efectivo al abonar con tarjetas de débito Visa que ofrecen diversos comercios, cuyas sumas tienen un tope diario.

Home banking: está disponible las 24 horas y permite hacer transferencias, pagos, inversiones, consultas, préstamos y más.

Bancos, cajeros automáticos. Foto: Banco Provincia

Por qué se celebra el Día del Bancario

Cada 6 de noviembre, se conmemora el Día del Bancario en honor a la fundación de la Asociación Bancaria (AB), sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero creada el 6 de noviembre de 1924.

Desde entonces, la fecha se incorporó al convenio colectivo de trabajo, cuyo artículo 50 establece: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”.

Cierran todos los bancos de la Argentina por cuatro días

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios para lo que resta de 2025 y confirmó que las entidades financieras no abrirán sus puertas al público y, por ende, no habrá actividad en el mercado de cambios.

De esta manera, el calendario financiero contará con cuatro jornadas de inactividad, concentradas en noviembre y diciembre.

El primer parate llegará con un fin de semana extra largo. Según lo dispuesto en las comunicaciones C99321 y C100942, no habrá actividad bancaria el viernes 21 de noviembre, por ser un día no laborable con fines turísticos, ni el lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

El último mes del año traerá los dos feriados restantes. El lunes 8 de diciembre, las entidades financieras permanecerán cerradas por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.