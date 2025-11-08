Un reconocido banco lanzó nuevos créditos especiales para las vacaciones de verano 2026: cómo pedirlo online

Con el objetivo de impulsar el turismo interno durante enero y febrero, llega el programa llamado “Tu préstamo acá: Especial Verano”.

Nuevos beneficios para el verano a clientes de Cuenta DNI. Foto: NA.

El Banco Provincia presentó una nueva edición de beneficios y promociones para usuarios de Cuenta DNI, destinados a acompañar el turismo interno para facilitarle a las personas poder veranear durante los meses de enero y febrero. Por ejemplo, una de las medidas más destacadas es el lanzamiento de una línea de créditos personales con tasas preferenciales, además de los tradicionales descuentos en comercios y servicios turísticos.

La principal novedad es el programa “Tu préstamo acá: Especial Verano”, una herramienta financiera destinada a cubrir gastos vinculados al descanso, el ocio y las actividades recreativas. Los usuarios de la billetera digital podrán solicitar créditos de hasta 2 millones de pesos, con plazos de hasta 12 meses y tasas desde el 56% anual.

Beneficios para usuarios de Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Cómo pedir “Tu préstamo acá: Especial Verano” del Banco Provincia

El trámite será totalmente digital: el cliente podrá gestionar el préstamo desde Cuenta DNI o el home banking, tras recibir una oferta personalizada del comercio donde desee realizar la compra.

Una vez aceptada, el dinero se acredita directamente al establecimiento al día siguiente, lo que agiliza el proceso y evita intermediarios. Según la entidad, esta modalidad busca “dinamizar el consumo y fortalecer el vínculo entre los usuarios y los comercios locales”.

“Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco. El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking”, indica el sitio de la entidad bancaria.

Más beneficios de Cuenta DNI

En paralelo, Banco Provincia mantendrá y ampliará los descuentos habituales de Cuenta DNI, con rebajas en supermercados, ferias, farmacias, casas de deporte y jugueterías. También se sumarán promociones especiales en destinos turísticos de la Costa Atlántica, junto con actividades culturales gratuitas destinadas a la comunidad usuaria.

Continúan los descuentos en comercios con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Otro incentivo será el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá canjear puntos por vouchers de 20%, 30% o 40% de descuento, acumulables con otras promociones. Estos beneficios estarán vigentes durante diciembre y podrán utilizarse hasta fin de mes en cualquier comercio adherido a la app.

Finalmente, las tarjetas de crédito del Banco Provincia ofrecerán hasta seis cuotas sin interés en rubros vinculados al turismo -como alojamientos, balnearios, transporte y automotores- y un 25% de descuento en espectáculos y entretenimientos, con un tope de reintegro de $10.000 por transacción.