Descuentos con Cuenta DNI: todos los beneficios de noviembre 2025

La billetera virtual de Banco Provincia ofrece nuevas promociones para sus usuarios en la recta final del año. Enterate todo, en la nota.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Con la llegada del nuevo mes, el Banco Provincia anunció los beneficios renovados de Cuenta DNI. Los distintos rubros que alcanza esta billetera virtual ya están vigentes desde el sábado 1 de noviembre, aunque en algunos casos habrá que esperar para poder utilizarlo.

Así ocurre con el beneficio del 35% en compras en carnicerías, granjas y pescaderías. Como ocurrió en octubre, solo estará disponible un sábado del mes, que en este caso será el 8.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

En los últimos meses, la promoción se había reducido a dos sábados por mes, pero a partir de octubre se bajó a un único sábado. Ese día, quienes realicen compras en los locales adheridos podrán acceder al reintegro, logrando un ahorro importante en carne y productos frescos.

Cuenta DNI: ¿qué sábado estará disponible el descuento en carnicerías?

Durante noviembre, habrá una sola jornada con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, que será el sábado 8 de noviembre. De esta forma, se debe gastar $17.150 para llegar al tope de reintegro de cada sábado, que es de $6.000, equivalente al 35%.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI para noviembre 2025

Los principales descuentos de septiembre y los topes de reintegro son:

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

🗓️📣 #CuentaDNI | Beneficios de noviembre



🔥 Mirá todo lo que podés ahorrar este mes en supermercados, carnicerías, gastronomía, mercados bonaerenses y muchos rubros más.



😉 Más detalles: https://t.co/o1zYeNRAlR pic.twitter.com/xg1sM98QAo — Banco Provincia (@bancoprovincia) November 1, 2025

De esta manera, Cuenta DNI se consolida como una herramienta de ahorro cotidiano, especialmente en un contexto económico desafiante. Con descuentos que alcanzan a distintos rubros esenciales, la billetera digital del Banco Provincia sigue ganando terreno entre quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar consumo.