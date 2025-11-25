Luis Caputo se reunió con empresarios británicos y afirmó que el 2026 “será un año espectacular”

El ministro de Economía sentenció su optimismo por el próximo año debido a que se está dando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”.

Luis Caputo se reunió con empresarios británicos. Foto: Prensa

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con representantes de firmas británicas que operan en la Argentina y aseguró que el 2026 “será un año espectacular”.

En el marco del encuentro, Caputo sentenció su optimismo por el próximo año debido a que se está dando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”.

Además, se refirió a las leyes que enviará el Ejecutivo al Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias que se realizarán a fin de año. En ese sentido, indicó que esos proyectos actuarán como “señal” de que el Gobierno seguirá por el rumbo de orden macroeconómico y rebaja de impuestos.

Caputo hizo hincapié en la reforma laboral y el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, sobre los cuales sostuvo que permitirán “incentivar la formalización y generar más empleo”. A su vez, destacó que se fomentará el desarrollo del mercado de capitales y afirmó que el crecimiento de los países se produce “a través del crédito”.

Por otro lado, aseguró que la competitividad no depende de un dólar alto, sino que es consecuencia de la baja de impuestos: “Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente a través de la baja de impuestos”, añadió.

El titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por su viceministro José Luis Daza y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La mirada de los empresarios

Por su parte, los representantes británicos valoraron positivamente la rebaja de impuestos nacionales y plantearon que aún existe una gran presión fiscal por parte de provincias y municipios que aplican tributos distorsivos a las empresas.

En este sentido, manifestaron que estos impuestos perjudican a las empresas y le quitan competitividad a la economía.

Estuvieron presentes representantes de: CePu; Terminal Zárate; BritCham; Steplix; Lake Resources; John Crane; Banco Galicia; British Airways; Diageo; BAT; G4S; BMW Mini; Bruchou; Beccar Varela; AstraZeneca; PUENTE; Schroders; Harbour Energy; Hospital Británico; MSU Energy; SMS; Río Tinto; EY; Haleon; WTW; Firts Capital Advisors; Pan American Energy; y la Embajada Británica Argentina.