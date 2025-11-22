Cambio de agenda: el Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre

Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Con el objetivo de la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas, el Gobierno evalúa oficializar el llamado a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre. Además, la agenda parlamentaria incluye la jura de los nuevos legisladores el viernes 28 de noviembre en la Cámara de Senadores y el 3 de diciembre en Diputados.

La decisión de postergar el tratamiento de la Ley de Leyes para diciembre se debía a la necesidad del oficialismo de construir mayores consensos.

Diputados, sesiones extraordinarias, Na Foto: NA

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el temario diseñado por la Casa Rosada es ambicioso e incluye reformas que requieren el respaldo opositor, en el cual trabaja en conjunto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya ocupa su rol de jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

A ellos se suman el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministerio del Interior, Diego Santilli, quienes mantienen una gira por las provincias para convencer a los gobernadores cercanos al Ejecutivo a que respalden los proyectos de Milei.

Si bien Menem tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un receso y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero.

Diego Santilli y Manuel Adorni. Foto: Presidencia

Cuándo asumen los diputados y senadores

El secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, citó de manera formal a los legisladores electos para dicha fecha. La sesión se llevará a cabo ese miércoles a las 13 en la Cámara baja.

Días antes, los 24 senadores que resultaron electos en los comicios de octubre jurarán en sus cargos en una sesión preparatoria que se realizará en la Cámara alta el 28 de noviembre de las 11, aunque asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los diputados.

Tras la Sesión Preparatoria en la que tomarán juramento a los diputados electos, La Libertad Avanza contará con un bloque de 91 miembros.

Mientras tanto, el Gobierno evalúa un potencial desdoblamiento de las fechas de sesiones extraordinarias para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspira a sancionar en el segundo tramo de la gestión.