Cuenta DNI aumentó el tope de reintegro en carnicerías: cuál es el nuevo monto y qué sábado de diciembre será el descuento

Al igual que los meses anteriores, durante diciembre se mantiene la misma dinámica: el ahorro en carnicerías estará disponible solo un sábado. Cuándo será el descuento y cuánto se puede gastar.

El Banco Provincia anunció los descuentos de Cuenta DNI para diciembre, el último mes del año, y llegó con varias sorpresas: el beneficio en carnicerías, uno de los más populares, tendrá un tope de reintegro más alto.

Al igual que los meses anteriores, durante diciembre se mantiene la misma dinámica: el ahorro en carnicerías estará disponible solo un sábado. Pero hay una novedad importante: se suma un descuento exclusivo en gastronomía para el segmento de 13 a 17 años.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: cuándo es y cuál es el nuevo tope

Una de las promos más utilizadas de Cuenta DNI es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Todos los descuentos de Cuenta DNI vigentes en diciembre 2025

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos. Se realiza únicamente el sábado 20 de diciembre.

Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años : 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

De esta forma, la aplicación del Banco Provincia sigue consolidándose como una gran aliada para el bolsillo, ayudando a ahorrar en las compras de todos los días en un contexto complicado para muchos.