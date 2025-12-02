El descuento más esperado para la Navidad llegó a Cuenta DNI: una oferta imperdible por solo 24 horas

Se trata de una oportunidad especial con el fin de organizar la mesa navideña. ¿De qué trata?

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Con el inicio del último mes del año, Cuenta DNI lanzó en las últimas horas el listado completo de ofertas y promociones para aprovechar cada día, pero, hay una que entusiasma e invita a invertir a los usuarios.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Es que hay un día en particular que habrá un descuento importante que ofrecerá la Billetera Virtual del Banco Provincia para prepararse para la Noche Buena y Navidad, fechas que tendrán lugar el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

¿En qué rubro y cuál es el descuento de Cuenta DNI que todos esperan?

Se trata de un rubro esencial como es la alimentación y, especialmente engloba a carnicerías, granjas y pescaderías donde habrá importantes descuentos.

El mismo será del 35%, únicamente el sábado 20 de diciembre, con un tope de reintegro de $7.000 por persona, al cual se accede con la compra de $20.000.

El descuento en la compra de carne tendrá un tope de $6.000 por persona Foto: NA

De esta forma, los millones de usuarios de la billetera digital podrán planificar con anticipación las compras para una de las fechas más esperadas del año y así, ahorrar y hacer valer más el sueldo que este mes llega con aumento, bono y aguinaldo tal como dio a conocer la ANSES para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.