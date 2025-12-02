El descuento más esperado para la Navidad llegó a Cuenta DNI: una oferta imperdible por solo 24 horas
Se trata de una oportunidad especial con el fin de organizar la mesa navideña. ¿De qué trata?
Con el inicio del último mes del año, Cuenta DNI lanzó en las últimas horas el listado completo de ofertas y promociones para aprovechar cada día, pero, hay una que entusiasma e invita a invertir a los usuarios.
Es que hay un día en particular que habrá un descuento importante que ofrecerá la Billetera Virtual del Banco Provincia para prepararse para la Noche Buena y Navidad, fechas que tendrán lugar el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.
¿En qué rubro y cuál es el descuento de Cuenta DNI que todos esperan?
Se trata de un rubro esencial como es la alimentación y, especialmente engloba a carnicerías, granjas y pescaderías donde habrá importantes descuentos.
El mismo será del 35%, únicamente el sábado 20 de diciembre, con un tope de reintegro de $7.000 por persona, al cual se accede con la compra de $20.000.
De esta forma, los millones de usuarios de la billetera digital podrán planificar con anticipación las compras para una de las fechas más esperadas del año y así, ahorrar y hacer valer más el sueldo que este mes llega con aumento, bono y aguinaldo tal como dio a conocer la ANSES para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.